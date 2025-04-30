Estas son las marcas de coches usados más fiables en 2025

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El mercado de vehículos de segunda mano continúa en auge en 2025, impulsado por los elevados precios de los coches nuevos que han convertido esta opción en la preferida para muchos hogares españoles. Un reciente estudio de Consumer Reports ha analizado la fiabilidad de 26 marcas de automóviles usados con modelos de entre 5 y 10 años de antigüedad (años 2015-2020), revelando que las marcas japonesas dominan el panorama de la fiabilidad en el sector del automóvil usado.

Según los datos recogidos entre más de 150.000 propietarios que informaron sobre los problemas experimentados con sus vehículos durante los últimos 12 meses, Lexus se posiciona como la marca más fiable con una puntuación de 81 sobre 100, seguida por Toyota con 74 puntos. Mazda completa el podio con 63 puntos, mientras que Honda y Acura cierran el top 5 con 56 y 55 puntos respectivamente. La primera marca no japonesa en aparecer en la clasificación es la estadounidense Buick, que ocupa el sexto puesto con 53 puntos.

Ranking completo de fiabilidad de coches usados

El estudio de Consumer Reports ofrece una visión detallada de la fiabilidad a largo plazo de las principales marcas automovilísticas. Tras las cinco primeras posiciones ocupadas por fabricantes japoneses, el ranking continúa con marcas de diferentes nacionalidades:

6. Buick (EE.UU.) - 53 puntos

7. Volvo (Suecia) - 49 puntos

8. Nissan (Japón) - 49 puntos

9. Subaru (Japón) - 48 puntos

10. Cadillac (EE.UU.) - 48 puntos

11. Mercedes-Benz (Alemania) - 47 puntos

12. BMW (Alemania) - 45 puntos

13. Lincoln (EE.UU.) - 43 puntos

14. Audi (Alemania) - 42 puntos

15. Tesla (EE.UU.) - 40 puntos

16. Volkswagen (Alemania) - 40 puntos

17. Chevrolet (EE.UU.) - 40 puntos

18. Ram (EE.UU.) - 38 puntos

19. Ford (EE.UU.) - 38 puntos

20. Kia (Corea del Sur) - 37 puntos

21. GMC (EE.UU.) - 36 puntos

22. Hyundai (Corea del Sur) - 36 puntos

23. Mini (Reino Unido) - 33 puntos

24. Dodge (EE.UU.) - 32 puntos

25. Jeep (EE.UU.) - 31 puntos

26. Chrysler (EE.UU.) - 29 puntos

Steven Elek, analista senior de datos automotrices en Consumer Reports, explica el éxito continuado de las marcas japonesas: "Marcas como Lexus y Toyota tienen una historia de rediseños conservadores, mejorando incrementalmente toda su línea de productos en lugar de introducir muchos sistemas completamente nuevos. Nuestros datos muestran consistentemente que los coches de estas marcas son fiables cuando son nuevos, y continúan siéndolo a medida que envejecen".



