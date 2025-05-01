El pregón da inicio a la Festa Major de Els Mangraners

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El líder vecinal Josep Maria Gilart fue el encargado ayer de dar inicio a la Festa Major de Els Mangraners con la lectura del pregón. El acto congregó a decenas de vecinos en la plaza Joan XXIII del barrio leridano. Le siguió un pasacalles organizado por la Associació de Veïns con la participación de los gigantes y cabezudos del Centre Cultural Garrigues. Por la noche, estaba prevista la IV edición Mangraners Fest con Dj Mamomo y Dj Ramos. Los actos festivos continuarán hoy con la tradicional misa rociera, el vermut musical y una exhición del Club Twirling Lleida, así como un partido de fútbol por la tarde.

Para mañana, el programa de la fiesta mayor del barrio incluye karaoke y para el sábado están previstas más actividades como el concurso de bitlles, bingo popular, tardeo con la Orquesta Premium, presentación de las peñas y la actuación del grupo Dalton Bang. Los actos concluirán el domingo con el día de las peñas y el concurso de paellas, por la mañana, para acabar con un tardeo con el grupo Claquera, la charanga Bsumeta y un pasacalles por las calles de Els Mangraners.