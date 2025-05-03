Inserción laboral de 10 discapacitados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Associació de Paraplègics i Discapacitats de Lleida (Aspid) ha logrado que 10 personas con discapacidad hayan encontrado trabajo en La Seu d’Urgell y su comarca. Esta semana se celebró el acto de clausura del programa SIOAS, desarrollado entre julio de 2024 y abril de 2025, que ha ofrecido formación en diversas áreas. Consiste en una iniciativa de integración laboral en la que han participado 31 personas, 12 mujeres y 19 hombres, de los cuales tres han realizado prácticas en empresas y seis han conseguido un empleo por más de tres meses en empresas del entorno ordinario.

En el acto, se hizo entrega de los diplomas a los participantes y empresas colaboradoras del curso “Personal de tienda para supermercados”. Los contenidos del curso han abarcado competencias técnicas como actividades de caja y reposición y atención al cliente y manipulación de alimentos, junto con otras habilidades del contexto laboral. También se ha incluido alfabetización informática, consiguiendo que diez participantes mejoren sus competencias digitales.

Para poder participar en este proyecto es necesario que las personas tengan una discapacidad igual o superior al 33% y deben de estar inscritas en el SOC como demandantes de empleo o mejora de trabajo.

Ha tenido la colaboración del Consell Comarcal del Alt Urgell, que ha cedido los espacios para llevarlo a cabo, con el objetivo de conectar las necesidades del mercado laboral con los intereses de las personas atendidas, para mejorar su empleabilidad e inserción. Asimismo, Aspid ha iniciado el 1 de mayo una nueva edición de esta iniciativa.