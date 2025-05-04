Anglesola reparte 9.000 panecillos de la caridad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Anglesola celebró ayer uno de los actos con mayor arraigo de sus fiestas locales, el reparto de los panecillos de la caridad bendecidos con la reliquia de la Santa Creu, tradición que se ha mantenido ininterrumpidamente desde el siglo XIII. Se repartieron 9.000 panecillos entre cientos de personas, elaborados con 400 kilogramos de harina.

La tradición dice que se tienen que repartir gratuitamente cuatro panecillos por persona y doble ración a las mujeres embarazadas. La gente los cuelga en los árboles y en las casas, y también se guardan en los coches, porque, según la creencia popular, protegen de las tormentas de granizo y otras inclemencias meteorológicas.Los panecillos, que elaboran los panaderos del municipio, tienen una forma circular y pesan entre 50 y 60 gramos. Están elaborados con harina de trigo, agua, sal y sin levadura. Su reparto estuvo a cargo de miembros del consistorio y de los nueve prohombres del municipio, colectivo que por primera vez en su historia cuenta con mujeres, y se efectuó ayer por la tarde bajo un cielo nublado con amenaza de lluvia, que al final no hizo acto de presencia. Algunos lo atribuyeron a los panecillos y de la fiesta conocida también como de la Caridad.

Anglesola venera la relíquia de la Vera Cruz desde la Edad Media. La popular reliquia de esta población del Urgell ofreció una grata sorpresa el año 2014 a sus vecinos cuando técnicos la abrieron para restaurarla y descubrieron que en su interior contenía otra cruz, del siglo XII, con varias reliquias, piedras y astillas procedentes probablemente del Santo Sepulcro. La devoción a la Santa Creu de Anglesola se ha mantenido intacta a lo largo de los años y más después de este hallazgo.