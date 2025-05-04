La música flamenca domina el tercer día de la Feria de Abril

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ritmo más flamenco continúa apoderándose de la capital del Segrià con la celebración de la Feria de Abril, una cita que organiza todos los años la Casa de Andalucía de Lleida. Durante la jornada de ayer en en el recinto de les Firetes, la tercera de un total de cuatro, los asistentes disfrutaron de gastronomía típica andaluza, como ‘pescaíto frito’ y rebujito, a ritmo de rumbas y sevillanas. Estaba previsto un tardeo amenizado por el Coro Rociero Romero y Jara. También destacó la actuación de los grupos Corazón Flamenco, Blanca Paloma, Alhambra, Albaicín y Embrujo de la Esucela de Baile de la Casa de Andalucía. El programa también incluía un espectáculo flamenco protagonizado por el grupo Cía. Flamenca de Lleida con la colaboración de Feliciano Martín, así como el concierto del Coro Rociero Arena del Camino de Miami Platja (Tarragona). El broche de oro lo debía poner la rumba de la banda Los Hernández. El certamen concluirá hoy con una misa rociera a las 13.45, con la celebración de la Cruz de Mayo, cantada, de nuevo, por el Coro Romero y Jara; un almuerzo de hermandad a las 14.30; y las actuaciones musicales del Coro Rociero Aire Flamenco de Balaguer (17.00), y del grupo de baile Triana de Pardinyes (18.00) dirigido por Laia Viúdez.