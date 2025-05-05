¿Cómo se llama el árbol del mango? Más que un simple portador de frutos exóticos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El manguero (Mangifera indica) es el nombre que recibe el árbol que produce el mango, una fruta tropical consumida en todo el mundo pero cuyo origen vegetal resulta desconocido para la mayoría de consumidores. Este árbol milenario, procedente originalmente del sur asiático —concretamente India y Birmania—, cuenta con una historia que se remonta a más de 4.000 años de antigüedad y actualmente se cultiva en más de un centenar de países con climas tropicales y subtropicales.

Con una impresionante capacidad de crecimiento que le permite alcanzar hasta 30 metros de altura, el manguero destaca por su longevidad, pudiendo superar el siglo de vida. Su frondosa copa de hojas verde brillante no solo produce centenares de mangos anualmente —con periodos de maduración que oscilan entre los 3 y 6 meses según variedad y condiciones climáticas—, sino que también proporciona una sombra excepcional, convirtiéndolo en un ejemplar apreciado tanto en plantaciones comerciales como en jardines particulares.

A pesar de su origen tropical, el cambio climático y las innovaciones en técnicas de cultivo han permitido que el manguero expanda su territorio hacia zonas más templadas. En nuestro país, provincias como Málaga, la Costa Tropical granadina o el archipiélago canario ya cuentan con cultivos prósperos gracias a sus condiciones climáticas favorables.

El valor cultural y medioambiental del manguero

Más allá de su aportación gastronómica, el árbol del mango ocupa un lugar privilegiado en la cultura hindú, donde simboliza fertilidad y abundancia. En la actualidad, además de ser uno de los árboles frutales más cultivados globalmente, está cobrando protagonismo en iniciativas de agricultura sostenible y alimentación saludable.

Cultivo doméstico: una experiencia gratificante

Cultivar un manguero en el hogar representa una actividad sostenible, educativa y satisfactoria. Partiendo simplemente de la semilla de un mango adquirido en cualquier mercado local, cualquier persona puede iniciar el proceso de cultivo de su propio ejemplar. Los requisitos básicos incluyen calor, exposición solar adecuada, riego regular y, especialmente, paciencia durante su desarrollo.