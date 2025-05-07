Debate sobre Siria tras la caída de Al-Assad,en el IEI

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Institut d’Estudis Ilerdencs estrenó ayer por la tarde su ciclo sobre actualidad internacional, Observatori de l’actualitat –organizado por la sección de Geografía e Historia– con una mesa redonda titulada Síria en perspectiva. Nous horitzons després de la caiguda del règim d’Al-Assad. La sesión contó con la participación del periodista barcelonés Tomás Alcoverro, quien ha ejercido de corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio durante 50 años, y del investigador especializado en relaciones internacionales y política del Oriente Medio (en especial, la de Siria) Gabriel Garoum. La cita estuvo moderada por la economista y especialista en migraciones Özgür Günes Öztürk. La conversación tomó como punto de partida el pasado 8 de diciembre, cuando se produjo la caída del régimen sirio de Bashar el Asad, que fue uno de los últimos capítulos de los constantes conflictos que sufre Oriente Próximo. Asimismo, los expertos analizaron la situación de Siria en la actualidad, el impacto que supone para la región y los nuevos horizontes que se desplegarán a partir de ahora para la población siria.