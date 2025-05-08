Alerta por posibles lluvias intensas este jueves por la tarde y el viernes

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Protección Civil ha emitido este jueves una alerta por lluvias intensas que podrían afectar a la mayor parte del territorio catalán entre esta tarde y mañana viernes. Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), los chubascos podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en sólo 30 minutos en casi cualquier punto de Cataluña, situación que ha provocado la activación del plan de emergencias Inuncat.

El episodio meteorológico se iniciará esta tarde por el extremo sur del territorio, donde se prevé que las tormentas alcancen mayor intensidad hacia el final de la jornada. Durante la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia el litoral central y zonas del Prepirineo, todo y que con menor probabilidad de superar los umbrales de alerta.

Con respecto al viernes, las comarcas del Camp de Tarragona, el litoral central y el de Girona podrían verse afectadas durante la mañana, mientras que por la tarde las tormentas se concentrarían en las comarcas interiores de la Cataluña Central, pudiendo llegar hasta el Ripollès y la Garrotxa. Hay que destacar que los chubascos pueden ir acompañados de tormenta y, localmente, de granizo o piedra durante el jueves, así como de granizo o piedra de tamaño pequeño el viernes hasta media tarde. Esta situación meteorológica adversa requiere especial atención por parte de la ciudadanía.

Recomendaciones ante el riesgo de tormentas

Ante este escenario meteorológico, Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para minimizar riesgos. Se aconseja evitar aparcar vehículos en rieras o puntos susceptibles de inundación, así como no atravesar nunca ríos o rieras a pie o en vehículo, especialmente en las zonas donde se prevén intensidades y acumulaciones más destacadas. Estas precauciones son especialmente relevantes en un contexto donde las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas y complicaciones en la movilidad.