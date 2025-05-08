El aviso de Hacienda: estos son los números desde los que te van a llamar para hacer la Renta 2024-2025 por teléfono

Publicado por Marta Planes Cases Redactora del digital Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha establecido un único número de teléfono oficial, el 810 520 052, para realizar todas las comunicaciones telefónicas relacionadas con la Campaña de la Renta 2024-2025. Este martes ha dado comienzo la segunda fase de la campaña, centrada en la presentación de declaraciones por vía telefónica, una modalidad que se posiciona como la segunda más utilizada por los contribuyentes españoles, sólo por detrás de la opción online y superando a la presencial. Esta fase estará operativa hasta el próximo 30 de junio, fecha límite para completar la declaración por este medio.

El sistema de presentación telefónica requiere que los contribuyentes soliciten cita previa a través de los canales habilitados por la Agencia Tributaria. Una vez confirmada la cita, un funcionario contactará con el ciudadano desde el número oficial para asistirle en la confección y presentación del borrador. Este procedimiento busca ofrecer una atención personalizada sin necesidad de desplazamiento, resultando particularmente útil para aquellos contribuyentes que precisan orientación pero prefieren evitar las gestiones presenciales.

Ante la proliferación de intentos de fraude durante las campañas fiscales, Hacienda ha querido dejar claro que las comunicaciones telefónicas relacionadas con la Renta se realizarán "exclusivamente" a través del número 810 520 052. "Solo te podemos llamar en relación con la Campaña de la Renta si has solicitado una cita a través de cualquiera de los canales disponibles para ello", recalca el organismo en su comunicado oficial.

Medidas de seguridad recomendadas por la Agencia Tributaria

Con el objetivo de proteger a los contribuyentes frente a posibles estafas, la Agencia Tributaria ha compartido una serie de recomendaciones de seguridad. La principal consiste en añadir el número oficial a la agenda de contactos del teléfono móvil para identificar fácilmente las llamadas legítimas. "Incorpora este número de teléfono a tu agenda", sugiere el organismo en su página web.

La Agencia Tributaria advierte enérgicamente contra la atención a comunicaciones que no procedan de su número oficial: "No atiendas llamadas de otros números de teléfono, llamadas ocultas o mensajes en aplicaciones móviles de mensajería como WhatsApp, Telegram, etc., que se identifiquen como de la Agencia Tributaria en relación con la Campaña de la Renta".

Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para combatir el phishing fiscal, una práctica fraudulenta que se intensifica durante los periodos de campaña tributaria. Los ciberdelincuentes suelen suplantar la identidad de organismos oficiales para obtener datos personales o financieros de los contribuyentes, por lo que la identificación clara del canal oficial de comunicación resulta fundamental.

Preparación necesaria para la atención telefónica

Para aprovechar eficazmente la asistencia telefónica, los contribuyentes deben tener preparada toda la documentación necesaria para el momento de la llamada. Esto incluye el DNI o NIE, datos fiscales completos, justificantes de ingresos y gastos deducibles, así como información sobre circunstancias personales y familiares que puedan afectar a la declaración.

El funcionario que realiza la llamada guiará al contribuyente durante todo el proceso, proporcionando asesoramiento personalizado según su situación particular. Una vez finalizada la confección del borrador, y si el contribuyente está de acuerdo con el resultado, podrá presentar la declaración durante la misma llamada, recibiendo posteriormente la confirmación del trámite.

¿Cómo funciona la campaña telefónica de la Renta?

La campaña telefónica de la Renta 2024-2025 se estructura de manera sencilla pero efectiva. Tras solicitar cita previa, el contribuyente recibe una llamada en el día y hora establecidos. Durante la conversación, un técnico de Hacienda solicita los datos necesarios y procede a elaborar el borrador mientras explica cada paso y resuelve posibles dudas.

Esta modalidad resulta especialmente útil para declaraciones de complejidad media, cuando el contribuyente no se siente seguro realizando el trámite por sí mismo a través de internet, pero tampoco considera necesaria una atención presencial. El servicio telefónico representa un equilibrio entre la comodidad de no desplazarse y la seguridad de contar con ayuda profesional.

Las estadísticas de anteriores campañas muestran que aproximadamente un 20% de las declaraciones se tramitan por esta vía, cifra que demuestra la buena acogida del sistema entre los contribuyentes españoles, especialmente entre personas mayores y residentes en zonas con menor acceso a oficinas físicas de la Agencia Tributaria.

¿Qué hacer si se recibe una llamada sospechosa?

Los contribuyentes que reciban llamadas de números diferentes al oficial o comunicaciones sospechosas relacionadas con la Renta deben abstenerse de facilitar información personal o financiera. La Agencia Tributaria recomienda colgar inmediatamente y, si es posible, reportar el incidente a través de los canales oficiales o ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En caso de duda sobre la legitimidad de una comunicación, se aconseja contactar directamente con la Agencia Tributaria a través de los teléfonos y medios oficiales que aparecen en su página web, nunca a través de enlaces o números proporcionados en la comunicación sospechosa.

La implantación de un único número de teléfono oficial para las comunicaciones de la Renta 2024-2025 representa un avance significativo en la lucha contra el fraude y proporciona mayor seguridad a los contribuyentes durante un proceso administrativo que, para muchos ciudadanos, resulta complejo y genera cierta inquietud.