"LA MARINA STA XOPADA": la lluvia amenaza la Fiesta Mayor de Lleida

La Fiesta Mayor de Lleida 2025 , que será del 9 al 12 de mayo, podría verse afectada por condiciones meteorológicas adversas, según las previsiones. La Agencia Meteorológica ha alertado sobre la posibilidad de chubascos tempestuosos, especialmente durante las tardes de los cuatro días de celebración, y que podrían afectar a las más de 250 actividades programadas al aire libre.

Un programa que podría necesitar paraguas

Entre las actuaciones musicales más esperadas destacan las de Miki Núñez y Sexenni, que presentarán el suyo últimos trabajos en el escenario principal, y grupos como Figa Flawas y Buhos, que prometen llenar de energía las noches festivas, siempre y cuando la lluvia lo permita.

No obstante, las previsiones meteorológicas dibujan el siguiente panorama: Para el viernes, primer día de fiesta, se esperan chubascos y tormentas, ocasionalmente en granizo, que serían más intensos en la mitad norte de la provincia durante la segunda mitad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 12 ºC en la capital, con una tendencia a la baja.

El fin de semana no presenta mejores perspectivas. El sábado las precipitaciones podrían continuar, aunque serán menos frecuentes e intensas en el llano. Las temperaturas se mantendrán entre los 24 y los 11 ºC en Lleida ciudad. Y para el domingo se prevé que continúe la inestabilidad meteorológica, con intervalos de nubes y lluvias o chubascos que podrían llegar a ser persistentes y acompañados de tormentas.