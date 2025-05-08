Ni tila ni camomila: esta es la infusión que debes beber para mejorar la circulación de la sangre

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La infusión de jengibre y canela se posiciona como una de las alternativas naturales más efectivas para mejorar la circulación sanguínea, especialmente entre personas con hábitos sedentarios o factores de riesgo cardiovascular. Según indican especialistas en medicina natural, esta bebida milenaria no solo destaca por su agradable sabor, sino por sus comprobados beneficios para el sistema circulatorio, convirtiéndose en un aliado natural frente a problemas como la mala circulación, sin necesidad de recurrir a tratamientos farmacológicos.

El interés por remedios naturales ha experimentado un notable aumento en los últimos años, con cada vez más personas buscando alternativas que contribuyan al bienestar general del organismo. En este contexto, la combinación de jengibre y canela se ha consolidado como una opción efectiva gracias a sus propiedades. El jengibre contiene gingerol, un compuesto que estimula la circulación sanguínea y favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, mientras que la canela aporta propiedades anticoagulantes suaves y antioxidantes que ayudan a mantener la elasticidad arterial y previenen la formación de coágulos.

La preparación de esta infusión resulta extremadamente sencilla y puede integrarse fácilmente en la rutina diaria. Para obtener sus beneficios, basta con hervir una taza de agua, añadir una cucharadita de jengibre fresco rallado junto a una pequeña rama de canela (o media cucharadita de canela en polvo), dejar reposar aproximadamente 10 minutos y colar antes de consumir. Los expertos recomiendan tomarla una o dos veces al día, preferentemente en ayunas o entre comidas para maximizar su absorción.

Beneficios científicamente respaldados de la infusión de jengibre y canela

Numerosos estudios científicos respaldan las propiedades de estos dos ingredientes para la salud cardiovascular. El jengibre ha demostrado capacidad para reducir la agregación plaquetaria (la tendencia de las plaquetas a agruparse y formar coágulos), lo que favorece una circulación más fluida. Por su parte, la canela contiene compuestos como el cinamaldehído, que mejora la función vascular y reduce la inflamación sistémica.

Además de mejorar la circulación sanguínea, esta infusión proporciona otros beneficios significativos para la salud. "Esta bebida natural puede ayudar a aliviar la sensación de frío en extremidades, un síntoma común de la mala circulación, además de contribuir a reducir moderadamente la presión arterial", explican los especialistas en nutrición. También destacan su efecto energizante natural, que proporciona vitalidad sin los efectos secundarios de estimulantes como la cafeína.

No obstante, los expertos sanitarios recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de incorporar este remedio de forma habitual a la dieta, especialmente en caso de estar tomando medicación anticoagulante o padecer enfermedades crónicas. Esta precaución es fundamental para evitar posibles interacciones medicamentosas o efectos adversos en determinadas condiciones de salud.

Hábitos complementarios para potenciar la salud circulatoria

Para maximizar los beneficios de la infusión de jengibre y canela, los especialistas recomiendan complementarla con otros hábitos saludables que favorezcan la circulación sanguínea. Una alimentación equilibrada rica en ácidos grasos omega-3 (presentes en pescados azules como el salmón o las sardinas), ajo, cúrcuma y frutos rojos juega un papel fundamental en la salud cardiovascular.

El ejercicio físico regular constituye otro pilar esencial para mantener un sistema circulatorio eficiente. La práctica de actividad física moderada durante al menos 30 minutos diarios estimula el flujo sanguíneo y fortalece el corazón. Por el contrario, se recomienda limitar el consumo de sal y grasas saturadas, ya que estos elementos pueden contribuir al deterioro de la salud vascular.

La hidratación adecuada también resulta fundamental para mantener la fluidez de la sangre. Los expertos aconsejan beber entre 1,5 y 2 litros de agua diariamente, cantidad que puede complementarse con infusiones beneficiosas como la de jengibre y canela.

¿Quiénes pueden beneficiarse especialmente de esta infusión?

Aunque la infusión de jengibre y canela puede beneficiar a la población general, existen grupos específicos que podrían obtener mayores ventajas de su consumo regular. Entre ellos destacan las personas con trabajos sedentarios que pasan muchas horas sentadas, quienes suelen experimentar problemas de circulación en piernas y pies. También resulta especialmente recomendable para adultos mayores, ya que con la edad los vasos sanguíneos pierden elasticidad y la circulación tiende a deteriorarse.

Las personas con sobrepeso u obesidad constituyen otro grupo que podría beneficiarse particularmente de esta bebida, puesto que el exceso de peso supone una carga adicional para el sistema circulatorio. Asimismo, quienes padecen el síndrome de Raynaud (caracterizado por episodios de vasoconstricción en dedos de manos y pies) podrían experimentar una reducción en la frecuencia e intensidad de los episodios.

¿Existen contraindicaciones para el consumo de esta infusión?

A pesar de sus múltiples beneficios, la infusión de jengibre y canela no está recomendada en todos los casos. Las mujeres embarazadas deben consultar con su médico antes de consumirla, ya que el jengibre en grandes cantidades puede tener efectos estimulantes sobre el útero. Las personas con trastornos de la coagulación o quienes toman medicamentos anticoagulantes como la warfarina deben extremar las precauciones, pues tanto el jengibre como la canela pueden potenciar el efecto de estos fármacos.

Los pacientes con cálculos biliares también deben ser cautos, ya que el jengibre puede aumentar la producción de bilis. Igualmente, quienes padecen úlceras gástricas podrían experimentar irritación debido a las propiedades estimulantes del jengibre sobre la mucosa digestiva.

En definitiva, la infusión de jengibre y canela representa una alternativa natural efectiva para mejorar la circulación sanguínea y promover la salud cardiovascular. Su fácil preparación y su agradable sabor la convierten en una opción accesible para integrarla en la rutina diaria, siempre teniendo en cuenta las precauciones mencionadas y, preferiblemente, bajo supervisión profesional en caso de condiciones médicas preexistentes.