‘El potaje de Tamara’, en el barrio de Mariola

El proyecto Blok - Cuina de Barri en Mariola de Lleida, que proporciona desayunos y menús saludables y sostenibles en la cafetería del Centre Cívic, presentó ayer El potaje de Tamara, una receta de gastronomía gitana. Se trata de una propuesta que incluye judías rojas, carne, arroz e hinojo, pero que también está disponible en versión vegana. Los comensales podrán pedir todos los jueves de mayo el Menú de potaje, que incluye el plato de Tamara, así como una ensalada de cebolla roja y piparras, agua y un postre a elegir.

Con acciones como esta, el proyecto Blok - Cuina de Barri, a cargo de la cooperativa Recoop, tiene como objetivo integrar las recetas de la comunidad diversa que conforma barrio de Mariola en este restaurante comunitario. Para almorzar en el Centre Cívic, se puede reservar llamando al 722 560 762.