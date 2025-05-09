Este es “el potaje de Tamara”, el plato gitano que se sirve en el barrio de la Mariola de Lleida

Este es “el potaje de la Tamara”, el plato gitano que se sirve en el barrio de la Mariola de LleidaJORDI ECHEVARRIA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La gastronomía tradicional gitana ha encontrado su espacio en La Mariola , uno de los barrios con mayor diversidad cultural de Lleida, España. El proyecto Blok - Cuina de Barri, impulsado por la cooperativa Recoop en el Centro Cívico de la zona, presentó ayer "El potaje de Tamara", una receta culinaria que rescata sabores ancestrales y los pone al alcance de todos los leridanos.

Este plato, elaborado con judías rojas, carne, arroz y hinojo, representa la esencia de la cocina gitana tradicional, pero con un giro contemporáneo que incluye una versión vegana para adaptarse a las nuevas tendencias alimentarias. Durante todos los jueves de mayo, los comensales podrán disfrutar del "Menú de potaje" completo por tan solo 6,90 euros, que incluye el plato principal, una refrescante ensalada de cebolla roja y piparras, agua y postre a elección.

Un proyecto que va más allá de la gastronomía: inclusión social y alimentación saludable

Blok - Cuina de Barri no es simplemente un servicio de restauración. Desde su inauguración, a principios de año, se ha convertido en motor de transformación social para La Mariola. Anna Maria Doladé, encargada de la gestión del servicio, explica que "no solo es un servicio de restauración, hay muchas más capas" en este proyecto.

La iniciativa integra varios objetivos fundamentales: promover una alimentación saludable y sostenible, fomentar la cohesión social del barrio y facilitar la inclusión laboral de personas con dificultades de inserción. Tere, la cocinera titular que prepara todos los menús con la ayuda de Xènia, una estudiante en prácticas, representa perfectamente este compromiso con la integración laboral.

Laura Matías-Guiu, nutricionista responsable del diseño de los menús, subraya la importancia de ofrecer platos "nutricionalmente completos usando alimentos de proximidad". Ambas profesionales coinciden en señalar que la respuesta de los vecinos ha sido extraordinariamente positiva, hasta el punto de que muchos de ellos han comenzado a aportar sugerencias para mejorar el local y sus servicios.

‘El potatge de la Tamara’ es va poder degustar per primer cop. - JORDI ECHEVARRIA

El reto de la alimentación saludable en los barrios populares de España

Uno de los aspectos más interesantes de Blok - Cuina de Barri es su análisis sobre los desafíos actuales en materia de alimentación. Las responsables del proyecto identifican dos grandes obstáculos: el coste económico que supone mantener una dieta saludable y la pérdida de hábitos culinarios tradicionales.

"Hemos dejado de cocinar", lamenta Doladé, quien considera que "igual es más fácil romper la barrera económica que no la barrera de la costumbre". Por eso, el proyecto no solo ofrece comida a precios asequibles, sino que también funciona como un centro de divulgación nutricional que aspira a llevar su mensaje directamente a los hogares de La Mariola.

La iniciativa gastronómica de rescatar recetas de la comunidad gitana, como el potaje de Tamara, representa perfectamente este doble objetivo: poner en valor la riqueza culinaria de las minorías étnicas presentes en el barrio y demostrar que es posible comer de forma saludable y económica sin renunciar al sabor y la tradición.

El futuro promete nuevos sabores y servicios para el barrio leridano

El éxito de "El potaje de Tamara" ha animado a los responsables de Blok - Cuina de Barri a plantearse objetivos aún más ambiciosos. Antes de que finalice 2025, esperan poner en marcha diversas novedades, entre las que destacan sesiones formativas sobre nutrición saludable, la ampliación de su oferta de menús y un servicio de entrega a domicilio.

"La idea es ir creciendo e incorporando a más personas", afirman sus responsables, que confían en poder emplear a otra persona de difícil inserción laboral antes de que termine el año. También contemplan la posibilidad de ampliar el espacio del local para aumentar su capacidad de servicio, dado el creciente interés que está despertando esta iniciativa entre los vecinos.

Para quienes deseen probar el famoso potaje de Tamara y otras delicias de la gastronomía gitana y multicultural de La Mariola, pueden realizar reservas llamando al 722 560 762. Una oportunidad única para descubrir sabores auténticos mientras se contribuye a un proyecto social que está transformando uno de los barrios más diversos y dinámicos de Lleida.