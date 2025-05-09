OCIO
Las citas rápidas de 7 minutos para encontrar el amor hacen parada en Lleida: “pocas plazas disponibles”
La iniciativa Cites Ràpides hace parada en Lleida el jueves. ‘Speed dating’, una alternativa a las apps para conocer gente
Encontrar el amor o hacer nuevas amistades sin tener que recurrir a las clásicas aplicaciones de citas ahora es más sencillo que nunca gracias al proyecto Cites Ràpides, creado por los hermanos Pau y Ricard Bartrolí, de Callella, que el próximo jueves hace parada en Lleida.
El restaurante Teresa Carles acogerá a partir de las 19.00 una dinámica de speed dating, que consiste en encuentros de corta duración entre hombres y mujeres de edades similares. Para esta ocasión, se han abierto dos convocatorias: una de 34 a 44 años y otra, de 43 a 53. Cada una cuenta con treinta plazas, de las cuales “ya quedan pocas disponibles”, afirma Pau Bartrolí a SEGRE.
De hecho, Cites Ràpides ya debutó el pasado 24 de abril en la capital del Segrià con 60 participantes. “Fue muy bien, agotamos todas las plazas”, explica Bartrolí. La actividad tiene una duración de dos horas y se disponen de 7 minutos para cada encuentro. Al finalizar, los participantes tienen la opción de quedarse a cenar para conocerse más a fondo. “El público suele estar muy a gusto y hasta han llegado a surgir grupos de amigos”, señala Bartrolí.
La iniciativa surgió de una conversación entre amigos a finales de 2023, porque “no siempre es fácil hacer nuevas amistades más allá del trabajo, y a mi hermano y a mí siempre nos ha gustado jugar a hacer de ‘celestinas’ con nuestros amigos”, afirma el creador de Cites Ràpides.
Por otra parte, “creemos que el hecho de conocer a gente a través de internet requiere que los usuarios inviertan mucha energía y tiempo. Al fin y al cabo, nadie te asegura que cuando te encuentres con esa persona te acabe gustando”, asegura Bartrolí, y añade: “nuestra propuesta es una manera diferente de conectar con gente nueva, tiene un potencial enorme”.
La agenda de Cites Ràpides y sus formularios de inscripción se pueden consultar en la web del proyecto, www.citesrapides.cat. La próxima convocatoria de Lleida tiene un precio de 27,50 €. También organizan encuentros en Barcelona, Girona y Pineda de Mar.