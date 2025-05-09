El obispo de Solsona destaca que León XIV será "un gran papa": "Es un hombre sencillo y de muy buen trato"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El obispo de Solsona, Francesc Conesa, ha subrayado que León XIV "es un hombre sencillo, de muy buen trato" y se ha mostrado convencido que será "un gran papa para la Iglesia". En declaraciones a la ACN, el prelado ha explicado que conoció personalmente a Robert Prevost durante el Sínodo de octubre del 2023 y 2024. "Estuvo presente en todas las sesiones, coincidimos y es un hombre con quien se puede hablar con mucha naturalidad", ha dicho. Conesa cree que, con la elección del nombre de León XIV, ha querido "conectar" con el pontificado de León XIII, "que fue un papa muy social y del mundo obrero". Para el obispo, el nuevo papa tendrá que encarar la evangelización y los abusos dentro de la Iglesia como principales retos. "Es un tema que no se puede olvidar", ha subrayado.

Francesc Conesa cree que la elección de Robert Prevost como nuevo máximo líder de la iglesia católica, en sustitución del papa Francisco, se ha recibido "con gozo" dentro de la Iglesia. "Creo que continuará muchas cosas en la línea de su antecesor y eso ya se vio en su primer discurso", ha explicado.

Sin embargo, el obispo subraya el hecho de que no se haya puesto de nombre Francisco II porque "habría sido demasiado marcado". Con respecto a la elección del nombre de León, el prelado defiende que el último papa con este nombre fue "del mundo obrero y social". "Y yo creo que ha querido conectar con este pontificado", ha añadido.

El obispo de Solsona ha explicado que conoció personalmente al nuevo papa durante el Sínodo -una reunión de obispos y otros líderes eclesiásticos para tratar cuestiones de la Iglesia. Según ha dicho, Prevost asistió a todas las sesiones y ha explicado que coincidió en las horas de pausa, mientras tomaban un café. "Es un hombre sencillo, de buen trato y con quien se puede hablar con naturalidad", ha subrayado.

Con respecto a su origen norteamericano, Conesa opina que, cuando los cardenales escogen papa, "no piensan en términos políticos", pero sí que se ha mostrado confiado que, por el hecho de haber vivido de primera mano la migración, "sus palabras podrán iluminar el pueblo norteamericano ante las políticas de Trump".

En relación a los retos que tendrá que encarar el nuevo papa, el obispo de Solsona ha enumerado la evangelización y la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia, pero ha avisado de que hay muchos otros.