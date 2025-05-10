La cultura popular y la tradición animan la Festa Major de Lleida

Publicado por segre Imágenes: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

La Festa Major de Lleida ha iniciado esta mañana la celebración de la Víspera de Sant Anastasi con dos de sus actos más representativos: la Tronada y la salida del Pregón. La tronada, lanzada desde la Lengua de Serp, ha ido acompañada por el repique de las campanas de la Seu Vella, una tradición recuperada este año que constituye una de las principales novedades de esta edición festiva.

Desde la plaza de la Paeria, un numeroso grupo de leridanos y leridanas, entre los cuales había el alcalde Fèlix Larrosa, el equipo de gobierno y buena parte de los concejales y concejalas, se han congregado para seguir estos actos y escuchar el tradicional pregón que anuncia que al día siguiente es Sant Anastasi, patrón de la ciudad..

Seguidamente, los bailes populares y elementos de imaginería han realizado su primera pasada por la plaza, dando paso al pasacalle del Séquito del Pregón de Sant Anastasi.

Actividades matinales llenas de tradición

La jornada festiva ha continuado en la plaza Sant Joan con las actuaciones de la Casa de Aragón y la Casa de Andalucía, que han mostrado su folclore mediante varias propuestas de canto y bailes tradicionales. El teniente de alcalde, Carlos Enjuanes, y la concejala Pilar Bosch, han acompañado al público en estas representaciones bajo el sombreado instalado especialmente para la ocasión.

A primera hora de la mañana, también se han celebrado otras actividades como el "Ajedrez en la calle", con ajedrez gigante y tableros para jugar a Rambla Ferran, organizada por el Club Escacs Balàfia, y el "Baile en plaza", una propuesta abierta a todo el mundo para aprender y disfrutar de danzas tradicionales de Cataluña y de todas partes, conducida por el Grup Bastioner del Pla de l'Aigua y el Ateneu Popular de Ponent.

Entre castillos, gigantes y sardanas

La programación de la tarde mantiene el tono festivo con la Diada Castellera de Fiesta Mayor en la plaza de la Paeria, uno de los acontecimientos más destacados del día.

Antes, sin embargo, la plaza Blas Infante acoge la plantación de los gigantes dentro del marco del XXVIIII Encuentro de gigantes, que recorrerá varias calles de la ciudad hasta llegar a los Camps Elisis, donde tendrá lugar el baile final. La actividad de este año tiene un carácter especial ya que conmemorará los 30 años de los Gigantes Egipcios de Lleida, y contará con la presencia de los gigantes de Sant Climent de Llobregat y los Gigantes Faraones de Cassà de la Selva como invitados especiales.

Correfuego y conciertos de verbena

Los actos de cultura popular finalizarán a las 21 h con el Correfuego.

Con respecto a los conciertos de la verbena en los Camps Elisis, hay que destacar que la actuación de Sexenni empezará una hora más tarde del previsto (21 h), y a las 20 h actuará Jamaica. La programación musical continuará con Javier Solo, Miki Núñez, Tradifarra, Buhos y La cosa nostra, entre otros artistas, finalizando con los DJ Eleene y Paulo Trindade en el escenario Glorieta.

Cualquier cambio que se pueda producir con respecto al horario o la ubicación de las actividades será comunicado a través de las redes sociales del Ayuntamiento y la Concejalía de Fiestas: Instagram (@ajuntamentdelleida, @festeslleida) y Twitter (@paerialleida, @FestesLleida).