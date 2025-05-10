El Torrefarrera Street Art calienta motores

Los primeros artistas empezaron ayer a trabajar en sus obras. - AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

El Torrefarrera Street Art Festival (TSAF), organizado por el ayuntamiento del municipio, celebra su edición más ambiciosa a partir del lunes, con 11 artistas de diferentes lugares del mundo y un total de nueve murales. Los primeros creadores ya empezaron ayer a trabajar en sus obras. Este año, el certamen ha recibido 72 propuestas, un 60% de fuera del Estado.

Después de esta edición, Torrefarrera acumulará una ochentena de muros decorados, convirtiéndose en un museo al aire libre de más de 7.000 metros cuadrados.