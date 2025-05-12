La Fira del Pa de Cervera cierra con más ventas de las esperadas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fira del Pa i el Cereal de Cervera, en le marco de la 79a Fira de Sant Isidre, cerró ayer con un balance positivo. Los paradistas explicaron que las ventas fueron mejores de lo que esperaban ante las malas previsiones meteorológicas. Finalmente, el tiempo aguantó y la plaza de la Universitat se llenó de ambiente durante todo el fin de semana. El alcalde, Jan Pomés, destacó que la feria es “un símbolo de identidad de Cervera y de la comarca” y un “gran aparador” para que los horneros del territorio se puedan dar a conocer. El año que viene el certamen cumplirá 80 años y para celebrar la efeméride, el primer edil explicó que están en conversaciones con la Fundació Dalí para poder llevar a cabo una exposición de los cuadros de los panes que Dalí incorporó a sus obras. En esta edición la feria contó con 33 expositores con productos artesanos y más de 20 actividades programadas, informa C. Marsiñach.