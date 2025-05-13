Catalunya introduce la abolición de la prostitución en el Plan de igualdad que prepara

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Govern introducirá la abolición de la prostitución en el nuevo Plan Estratégico de Políticas de Igualdad de Género, que se presentará previsiblemente durante el primer semestre de 2026, según ha adelantado El Periódico y ha confirmado la ACN. El anterior plan está caducado desde 2022 y ahora se está trabajando en el nuevo, que luchará contra la explotación reproductiva y sexual y rechazará los vientres de alquiler.

"El partido del Govern es un partido abolicionista que está en contra de la prostitución", ha apuntado en declaraciones al diario la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Sonia Guerra, que constata que este plan es del Govern, y por eso refleja su opinión en la materia.

Guerra es consciente de que en las organizaciones políticas y en el mismo movimiento feminista hay diferentes posicionamientos y propuestas sobre este asunto, y cree que toca abordarlo, porque es una "forma de violencia contra las mujeres". Fuentes del departamento han recordado a la ACN que la posición del PSC sobre esta materia siempre ha sido la misma.