Consumo investiga a Ticketmaster por posibles abusos en la venta de entradas para los conciertos de Bad Bunny

El Ministerio de Consumo va a investigar a una "gran empresa gestora de tickets" por posibles "irregularidades" en la venta de entradas para los 12 conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en Madrid y Barcelona el próximo año 2026.

Aunque el departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha mencionado el nombre de Bad Bunny directamente, sí explican que han recibido denuncias de consumidores por el cobro de posibles gastos ilícitos en la venta online "de entradas para los conciertos en España de un conocido artista internacional", cuya venta ha estado organizada por Ticketmaster.

Precisamente, Bustinduy indicaba ayer que su ministerio "estudiará" el alza de los precios que se produjo en la venta de entradas. "Esto ha sido un proceso bastante extraordinario, he de decir, la compra de entradas para estos espectáculos. Y lo vamos a estudiar, por supuesto, como todas las denuncias que recibimos", declaró Bustinduy en una entrevista a la Cadena SER recogida por Europa Press.

Bustinduy explicaba que no quiere "trucos" en los gastos de gestión de las entradas y ha afirmado que el precio final "debe quedar reflejado desde el principio".

Además, el ministro recordó que se obligará a las empresas a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios a incluir en el precio final los gastos de gestión en la adquisición de servicios como entradas de cine, conciertos o discotecas.

"En esta ley se incluye una disposición por la que el precio final debe quedar reflejado desde el principio para que tengamos la información y podamos decidir si queremos comprar algo. No, no vale lo de 'te engancho con algo y luego te voy añadiendo', denunció Bustinduy.

Así, esta investigación se incorpora a un expediente informativo que Consumo mantiene abierto a varias empresas que se dedican a la venta por Internet de entradas para conciertos u otras actividades.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunciaba este lunes 12 de mayo a Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo por el cobro "irregular y abusivo" de las mismas entradas.

Desde el Ministerio, recuerdan que en 2024 ya se publicó una nota informativa en la que se advertía a estas empresas de los requisitos que deben cumplir en la aplicación de recargos y otros gastos de gestión de la venta online de entradas.