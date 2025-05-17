Fibrolleida reivindica la visibilización de la fibromialgia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 4ª Jornada Nacional de Fibrolleida, la asociación de los síndromes de sensibilización central de las Terres de Lleida, reunió ayer a cerca de 200 personas en el Parador de la capital del Segrià. El evento congregó a afectados, familiares, profesionales sanitarios (que llevaron a cabo sus ponencias) y representantes institucionales con el objetivo de avanzar en la visibilización de enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica (SFC) y la sensibilidad química múltiple (SQM). Durante su intervención, el diputado de Salud Pública y Deportes de la diputación de Lleida, Óscar Martínez, destacó la labor de Fibrolleida y reafirmó el compromiso institucional para ofrecer recursos y herramientas para favorecer la transformación social. “Tanto la fibromialgia, como el SFC y el SQM, son enfermedades que a menudo no se ven, pero que tienen un impacto muy real y profundo en la vida de las personas y de su entorno. Es necesario escucharlas y actuar”, expresó Martínez.

Fibrolleida también ha organizado hoy una ruta guiada por Lleida y un almuerzo de hermandad para los asistentes.