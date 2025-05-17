JORNADAS
Fibrolleida reivindica la visibilización de la fibromialgia
En su jornada, ayer, con 200 asistentes
La 4ª Jornada Nacional de Fibrolleida, la asociación de los síndromes de sensibilización central de las Terres de Lleida, reunió ayer a cerca de 200 personas en el Parador de la capital del Segrià. El evento congregó a afectados, familiares, profesionales sanitarios (que llevaron a cabo sus ponencias) y representantes institucionales con el objetivo de avanzar en la visibilización de enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica (SFC) y la sensibilidad química múltiple (SQM). Durante su intervención, el diputado de Salud Pública y Deportes de la diputación de Lleida, Óscar Martínez, destacó la labor de Fibrolleida y reafirmó el compromiso institucional para ofrecer recursos y herramientas para favorecer la transformación social. “Tanto la fibromialgia, como el SFC y el SQM, son enfermedades que a menudo no se ven, pero que tienen un impacto muy real y profundo en la vida de las personas y de su entorno. Es necesario escucharlas y actuar”, expresó Martínez.
Fibrolleida también ha organizado hoy una ruta guiada por Lleida y un almuerzo de hermandad para los asistentes.