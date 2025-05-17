Mollerussa y Tàrrega, entre tradiciones, música y juegos

Conciertos, actividades familiares y deporte llenan la programación de las fiestas mayores de Tàrrega y Mollerussa que se alargarán hasta mañana. En la capital del Pla, la celebración empezó el jueves e incluyó propuestas como los conciertos de La Causa que llenaron de público la plaza Manuel Bertrand. Ayer, las famílias pudieron asistir a diferentes espectáculos en centro como El planeta violeta de Atrapasomnis y El Cofre del Tresor, de Toni Ton, así como una fiesta Holi multicolor. No faltaron actos más tradicionales como las sardanas en la plaza Major con la Cobla-Orquestra Maravella. De noche, hubo habaneras con el grupo Port Bo. Asimismo, la calle Sant Isidori acogió un tardeo organizado por la Colla del 1975.

En Tàrrega ayer los protagonistas fueron los adolescentes con el estreno del Bategar de Targa, un nuevo espectáculo “hecho y pensado para los jóvenes” que llenó la plaza Major de cultura popular con pinceladas de la Nit del Tararot y fuego incluido con los Dragonets de Agramunt como colla invitada. La propuesta contó con nuevos personajes como el bufó y los caravigafusta y no faltaron elementos folklóricos locales.