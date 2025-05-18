Cuentos, circo y actividades familiares invaden el Enre9

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La cuarta edición del Festival Enre9 celebró ayer su penúltima jornada con una amplia programación de actividades en espacios como los Jardins 1r de Maig, el patio de la Escola Santa Maria de Gardeny o la plaza Barcelona. Los más destacados de la mañana fueron el cuento participativo e inclusivo Sopa de Pedres, de La Màxima, y el espectáculo de circo contemporáneo Plenes de peluix, de Lorena Madurga y Laia Gómez. El concierto familiar Folkids de Pep López y Sopars de Duro también reunió a buena parte de las familias que participaron en los juegos y talleres organizados. Por la tarde, el programa incluía Ven, de Si Seulement, La Rumba de Miliu Calabuch y Petit frère de T’es rien sans la Terre. El festival clausurará hoy la edición de este año con varias propuestas artísticas desde las 11.00 horas y hasta las ocho de la tarde.