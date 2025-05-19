Abren los osarios del monasterio de les Avellanes para estudiar los restos de los condes de Urgell

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Un equipo de técnicos conservadores y restauradores patrimoniales han procedido este lunes a la apertura de los dos osarios que hay en la iglesia del monasterio de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, situado en Os de Balaguer. La operación, que se ha alargado durante casi una hora, tiene como objetivo hacer un estudio antropológico para profundizar conocimientos sobre los condes de Urgell, ya que los restos que había dentro corresponderían a las de Ermengol X, sus padres Àlvar y Cecília de Foix, y su hermano Àlvar II, vizconde de Àger. Todo, forma parte del proyecto de reproducción de sus sepulcros, teniendo en cuenta que los originales se vendieron en 1906 y actualmente están expuestos en el museo The Cloisters de Nova York.

La directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, ha destacado que esta intervención permite estudiar por primera vez los huesos de unos condes de Urgell que son "conocidos y accesibles". En este sentido, ha dicho que los datos que aportarán los restos pueden tener interés para profundizar en la historia del condado y en la estirpe Cabrera, a la cual pertenecían estas personas.

Alòs ha detallado que los osarios que hay en la iglesia del monasterio se instalaron en 1967. De hecho, una vez vendidos los sepulcros originales a un anticuario, en 1906, los restos que había en su interior se enterraron, en un primer momento, en la iglesia parroquial del núcleo de Vilanova de la Sal.

Por su parte, Núria Armentano, antropóloga del Museu d'Antropologia de Catalunya, ha explicado que se hará una primera revisión de los restos en el monasterio de les Avellanes, con el fin de comprobar a cuántos individuos pueden corresponder y ver "si realmente son compatibles con los datos que tenemos de estos condes de Urgell". A partir de aquí, ha detallado que se puede planificar un estudio genético por comprobar su parentesco, además de llevar a cabo una analítica de radiocarbono para situar la cronología de los huesos, una prueba de la cual se pueden tardar varios meses hasta conocer los resultados.

Mientras, el director del monasterio de Santa Maria de les Avellanes, Robert Porta, ha explicado que los trabajos de investigación se han hecho coincidiendo con la necesidad de sacar los osarios de la iglesia para poder instalar la reproducción de los sepulcros de Àlvar y Cecília de Foix, que podrían llegar hacia el mes de septiembre. La idea es que, una vez se pueda certificar que los restos corresponden a condes de Urgell, se puedan depositar en el interior de los nuevos sepulcros.

Paralelamente, el historiador medievalista Stefano Maria Cingolani está llevando a cabo una investigación documental sobre los condes de Urgell. También en este contexto, se ha previsto una colaboración con el Museu Etnològic del Montseny, situado en Arbúcies (La Selva), que está impulsando un proyecto sobre la estirpe Cabrera, originaria de tierras gerundenses.