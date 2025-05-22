La DGAIA tampoco detectó la actividad del pederasta de Castelldans

Publicado por Marta Planes Cases Redactora del digital Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido a que su gobierno "llegará hasta el final" en la investigación sobre la gestión de la DGAIA tras el escándalo de la menor violada en Barcelona. Durante su intervención en el pleno del Parlament, Illa fue tajante al afirmar: "El Govern que presido llegará hasta el final. Caiga quien caiga", en respuesta a las acusaciones de la portavoz de Junts, Mònica Sales.

El caso actual ha generado comparaciones con el escándalo del pederasta de Castelldans, David Donet, quien abusó durante 15 años de al menos cinco menores tutelados por la Generalitat sin que la DGAIA detectara su actividad delictiva. Donet, condenado a 51 años de prisión, falleció el 20 de abril del año pasado en el Hospital Penitenciario de Terrassa. La Fundació Concepció Juvanteny, responsable del seguimiento de los niños, indemnizó a las víctimas con un total de 204.000 euros.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) tiene actualmente medidas de protección sobre un total de 925 menores en las comarcas leridanas. Se trata de niños y adolescentes que están bajo la tutela o la guardia de la Generalitat. Según las cifras facilitadas a este diario por la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, el 68% de estos menores vive en alguno de los tipos de residencia que ofrece la administración, con un total de 627. El resto, 298, viven en familias, ya sea extensa (otros familiares como tíos o abuelos), ajena (de acogida) o en preadopción. Por sexo, 561 del total de niños y adolescentes protegidos en la provincia de Lleida son mujeres y el resto, 364, son hombres. Más de un centenar, 109 concretamente, tienen entre 0 y 5 años. Otros 155 están en la franja de 6 a 11 años y un total de 661, tienen entre 12 y 17 años.