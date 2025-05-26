El Aplec del Caragol de Lleida, en el The Times inglés: "los caracoles juntan y crean felicidad"

La tradicional fiesta gastronómica del Aplec del Caragol de Lleida ha traspasado fronteras y ha sido noticia en el prestigioso diario británico The Times . El periodista David Sharrock, colaborador habitual de este rotativo y del Financial Times, ha cubierto el acontecimiento junto con la fotógrafa a Marta González de la Peña, destacando la excepcionalidad de una celebración donde se consumen hasta 15 toneladas de caracoles.

"La idea de una fiesta en la cual se consumen 15 toneladas de caracoles es insólita", ha asegurado Sharrock, a quien ha confesado que nunca había oído hablar de esta tradición antes de asistir. "Nos pareció una propuesta interesantísima y, de momento, no nos ha defraudado", ha explicado el periodista, a quién también ha reconocido que "los caracoles no casan mucho con la cocina inglesa, pero intentaré convencer los lectores que valen la pena".

La 44.ª edición del Aplec del Caragol de Lleida ha batido todos los récords con 16.500 peñistas distribuidos en 121 grupos, tres de los cuales se han incorporado este año, y ha recibido más de 200.000 visitantes. La jornada de clausura empezó con el tradicional pasacalle, que llenó de colores y música las calles de Lleida, desde los Camps Elisis hasta la plaza Bores, con las charangas poniendo ritmo en la fiesta.

Un reportaje que destaca la gastronomía y la cultura catalana

Bajo el título "The ultimate slow food: Catalanes unite to celebrate the humble snail" (El máximo exponente del slow food: los catalanes se unen para celebrar el humilde caracol), The Times ha publicado un extenso reportaje donde describe detalladamente la fiesta gastronómica leridana, las diferentes formas de cocinar los caracoles y la importancia cultural de esta celebración.

"En Gran Bretaña, comer caracoles se asocia con la alta cocina francesa. [...] Pero aquí, en el oeste de Cataluña, la cultura del caracol es igualmente antigua y quizás más diversa, con muchas recetas compitiendo por la atención".

El reportaje destaca como el Aplec del Caragol de Lleida se ha convertido en un fenómeno cultural que celebra la identidad catalana a través de la comida, el vino, la música y la danza, lejos de las divisiones políticas. "Es quizás el único espacio libre donde todas las opiniones son bienvenidas y la convivencia es su sello distintivo", recoge el diario citando en Rafa Gimena, un residente de Lleida.

Proyección internacional de la fiesta

Ferran Perdrix, presidente de la Fecoll, organizadora del acontecimiento, expresa al medio británico la ambición de hacer crecer el festival a nivel global, con futuros acontecimientos previstos en Francia, Italia, Alemania e incluso Londres. "Les raíces del festival son profundas aquí. Los caracoles eran comida de campesino, recogidos gratuitamente de los campos, y durante siglos las familias hacían picnics en el campo", ha explicado Perdrix.

La crónica también recoge la experiencia de visitantes extranjeros, como Maria Pinilla, una londinense originaria de Toledo, que confesó su inicial reticencia a comer caracoles pero que, después de casi 72 horas de exposición, se declara convertido: "No estaba convencida de que me gustarían, pero ahora soy fan. Estoy segura de que cualquiera que venga aquí se irá convertido".