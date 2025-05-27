El Pati del IEI acoge la Mostra de Bolets de Primavera con 70 especies

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El patio del IEI acoge, ayer y hoy, la XXVII Mostra de Bolets de Primavera de les Terres de Lleida, una actuvidad organizada por la Sección de Micología. En esta ocasión expone una setentena de especies que han sido recolectadas por los miembros de la sección del IEI a lo largo del fin de semana, principalmente en prados y bosques del Pirineo. Pese a las buenas perspectivas a causa de las abundantes lluvias, las temperaturas más bajas de lo normal en zonas elevadas no han ayudado a la fructificación de las setas, excepto en zonas bien orientadas al sur o soleadas.

“Hemos encontrado muchas especies pero poca cantidad de cada una”, explicó el coordinador de la Sección de Micología del IEI, Carmel Curcó. En la exposición se pueden ver típicas especies primaverales como moixernons, carreteres, múrgoles o bolets de greix y algunas especies que han aparecido de manera inesperada, como rovellons, que “han fructiferado inusualmente esta primavera pese a ser propias del otoño”, destacó Curcó. La vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach, y el director, Andreu Vàzquez, visitaron ayer la exposición.

Entretanto, la muestra se complementó ayer con la conferencia del microbiólogo y doctor en genética molecular de plantas y hongos Ferran Sánchez Sanuy, sobre El fascinant món del cultiu dels bolets. Sánchez compartió sus conocimientos sobre el cultivo de setas. Graduado en microbiología por la Universitat Autònoma de Barcelona y doctorado en genética molecular de plantas y hongos por el Centre de Recerca de Agrigenòmica, hace dos años inició en Estopanyà el proyecto empresarial La Mandraula Bolets, focalizado en el cultivo de setas con alto valor gastronómico.