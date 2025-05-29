Pedagogía en Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Cervera acogió ayer la jornada formativa de clausura del programa STEAMcat, sobre innovación pedagógica en la que participaron 150 docentes de 80 centros educativos, entre ellos el Institut Antoni Tarroja y la Escola Jaume Balmes de la capital de la Segarra. Es una iniciativa de la conselleria de Educación que tiene como objetivo “fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas del alumnado, especialmente de las mujeres”, explicó Mercè Requena, coordinadora del programa. La tercera edición se celebró Cervera porque la gran mayoría de centros participantes eran de la demarcación de Lleida.

La jornada arrancó con la bienvenida en el Paranimf de la Universitat y la Cerverada, una gincana tecnológica para descubrir el patrimonio material y cultural del núcleo histórico y reivindicar a las mujeres que fueron perseguidas por la inquisición acusadas de brujería. “Cada equipo tiene unas tarjetas que les indican los lugares que tienen que visitar y cuando llegan tienen una aplicación de realidad aumentada que les propone una serie de pruebas”, explicó Dani Blasi, embajador de STEAMcat e impulsor de la gincana. También hubo una ponencia sobre equidad y STEAM, que corresponden a las iniciales de las palabras en inglés Science, Technology, Engineering and Maths en el Auditori Municipal y una feria de recursos en la iglesia de Sant Domènec, entre otros.