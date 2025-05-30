Alerta sanitaria por leche no declarada detectada en licores de la marca Mozart

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectarse la presencia de leche no declarada en el etiquetado de diversos licores de la marca Mozart. Esta notificación, trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, afecta específicamente a personas con alergia o intolerancia a componentes lácteos, mientras que para el resto de consumidores no supone ningún riesgo para la salud.

Los productos objeto de esta alerta son seis variedades de licores Mozart procedentes de Austria: 'Chocolate cream', 'Chocolate strawberry', 'Chocolate coffee', 'White chocolate', 'Chocolate coconut' y 'Pumpkin spice'. Todos ellos están envasados en botellas de 500 ml de diferentes colores y carecen del adecuado etiquetado de alérgenos que informe sobre la presencia de leche.

Según ha informado la AESAN, organismo dependiente del Ministerio de Consumo, la distribución de estos licores se ha extendido por gran parte del territorio nacional. La alerta ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para garantizar la retirada de los productos afectados de los canales comerciales.

Recomendaciones para consumidores

Como medida preventiva, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas alérgicas o intolerantes a los componentes lácteos que dispongan de alguno de estos licores en sus hogares que se abstengan completamente de su consumo. Para el resto de la población, la AESAN ha aclarado que estos productos no representan ningún tipo de riesgo sanitario.