Futuros arquitectos en el Alt Pirineu y Aran
Laura Alonso y Leyre Horrillo, del instituto Joan Brudieu de La Seu d’Urgell y con el proyecto La Piràmide de Guiza, arquitectura eterna i enigma mil·lenari, ganaron el Premi COAC de trabajos de investigación de Bachillerato en el Alt Pirineu y Aran. El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya también entregó dos accésit a Nina Serra, del Hug Roger III de Sort; y Paula Visa, del Joan Brudieu. A la vez se entregaron los galardones del concurso de fotografía de arquitectura y urbanismo, que fueron para Ainara Zazo, Berta Rivero y Aixa El-Khattab.