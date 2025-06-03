Especialistas del Arnau y el IRBLleida harán revisiones gratuitas para prevenir el cáncer de piel

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Especialistas en dermatología del hospital Arnau de Vilanova y personal investigador en cáncer cutáneo del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) participan, un año más, como voluntarios en la campaña Euromelanoma, que tendrá lugar durante este mes. Los profesionales estarán liderados por la responsable de dermatología del Arnau e investigadora principal del IRBLleida, Rosa Maria Martí. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo promover la concienciación, la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de piel en la población europea.

Por ello, los investigadores harán revisiones gratuitas de la piel a aquellas personas que lo soliciten, a través de la web de la campaña: euromelanoma.aedv.es. En España, el proyecto está impulsado por la Academia Española de Dermatología y Venereología.

Cada año se diagnostican en el mundo alrededor de 1.000.000 de casos de cáncer de piel no melanoma que generan unas 65.000 muertes al año. En la última década, los casos de melanoma, el cáncer de piel con peor pronóstico, han aumentado casi un 50%. En España, cada mes, alrededor de 300 personas son diagnosticadas de melanoma cutáneo. La tasa de incidencia se ha duplicado en las últimas décadas. Según las estadísticas publicadas por el departamento de Salud, en las comarcas leridanas la incidencia del cáncer de piel fue de 63 casos en 2024 (32 en hombres y 31 en mujeres) mientras que se registraron 9 muertes a causa de este tumor.

Existen varios factores de riesgo que predisponen al desarrollo del cáncer de piel. Cualquier persona que esté preocupada por alguna mancha en la piel podrá hacerse un test de autodiagnóstico, disponible en la citada web, y, si pertenece a un colectivo de riesgo (personas que se hayan quemado a menudo debido al sol por motivos de ocio, trabajadores al aire libre, deportistas, personas de piel clara o con múltiples pecas, etc.), podrá acceder a una revisión exhaustiva de la piel por un dermatólogo voluntario.