FORMACIÓN
Diez años de Aula Universitària en Agramunt
El Aula d’Extensió Universitària de Agramunt estaba ayer de celebración ya que puso fin al curso de su décimo aniversario con una sesión muy especial llena de homenajes, reconocimientos y felicitaciones. Uno de los momentos más emotivos fue cuando subieron al escenario las socias y socios que forman parte del proyecto educativo desde que se inició, en noviembre de 2014, quienes fueron obsequiados con un pañuelo conmemorativo junto a los miembros de la junta, las autoridades y las directoras de Ràdio Sió y revista Sió.
El Aula d’Extensió Universitària de Agramunt cerró ayer su décimo curso con un total de 300 socios y tras programar 20 charlas desde el pasado mes de octubre. En estos diez años ha ofrecido 170 conferencias, ha organizado 25 salidas y ha tenido más de 500 inscritos.