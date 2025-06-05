Un llegat a preservar: Clos Pons
La transformació d'un projecte familiar en referent de la viticultura ecològica a la DO Costers del Segre, amb vins premiats com l'Aura 2021 i el Pla del Tet 2021
Enmig dels paisatges aspres i captivadors de les Garrigues s'amaga un projecte vitivinícola que ha aconseguit transformar terrenys pobres en matèria orgànica en un referent de la viticultura ecològica catalana. Aquest celler ha fet de la preservació del llegat familiar i territorial la seva bandera, cultivant amb meticulositat 50 hectàrees de vinyes ecològiques entre l'Albagés i la Pobla de Cérvoles, a una altitud que oscil·la entre els 500 i 700 metres.
Clos Pons, impulsat per una família amb arrels que es remunten als anys 30 del segle passat, representa l'evolució natural d'una tradició oleícola cap a l'elaboració de vins d'alta qualitat. El seu projecte vinícola, iniciat el 2005 i materialitzat amb la construcció del celler el 2011, sorgeix de la voluntat de diversificar la producció i aprofitar el potencial vitivinícola d'una zona tradicionalment coneguda pel seu oli d'oliva.
"El cultiu és ecològic, amb pràctiques sostenibles que busquen preservar l'equilibri natural de la vinya i reflectir l'autenticitat del territori", expliquen des del celler. Aquesta filosofia s'aplica a la perfecció en unes terres caracteritzades per sòls calcaris i argilosos, i un clima continental extrem, factors que contribueixen a la singularitat i qualitat dels seus vins.
Una col·lecció de vins que capturen l'ànima de les Garrigues
El catàleg de Clos Pons inclou referències que han aconseguit capturar l'essència del terrer de les Garrigues. Entre elles destaca l'Alges, un vi negre de criança en bota que sorprèn per la seva intensitat aromàtica de fruita madura i notes especiades. En boca és estructurat, amb tanins suaus i un final llarg que convida a continuar descobrint els seus matisos.
El Sisquella representa la vessant blanca del celler, elaborat amb garnatxa blanca i albarinyo. Aquest vi de criança ofereix un bouquet d'aromes florals i cítriques, acompanyades d'una acidesa equilibrada i una frescor notable que el converteix en una opció perfecta per acompanyar plats de peix i arrossos mediterranis.
Per als amants dels vins més frescos i fruiters, el Jan Petit (elaborat amb garnatxa i sirà) presenta notes de fruita vermella, violetes i espècies, amb una entrada suau i un pas per boca agradable. Completa aquesta línia el Jan Blanc, un cupatge de macabeu, garnatxa blanca i chardonnay que ha estat reconegut com el tercer millor vi blanc amb criança de la DO Costers del Segre.
La col·lecció de vins exclusius de Clos Pons ha rebut importants reconeixements. L'Aura 2021 va obtenir la medalla d'or als Premis Vinari 2024, mentre que el Pla del Tet 2021 va aconseguir la plata en la mateixa edició, confirmant la qualitat i expressivitat d'aquests vins que transmeten les peculiaritats del terrer garriguenc.
De projecte familiar a referent vitivinícola: una evolució espectacular
L'evolució de Clos Pons en poc més d'una dècada ha estat extraordinària. De produir unes poques ampolles el 2010, el celler ha passat a elaborar 600.000 unitats el 2024, un creixement que demostra tant l'acceptació dels seus vins al mercat com l'encert en la seva aposta per la qualitat i l'autenticitat.
Per aconseguir aquesta personalitat única, Clos Pons treballa amb varietats com la garnatxa negra, sirà, cabernet sauvignon, marselan, garnatxa blanca, albarinyo i macabeu. La combinació d'aquestes varietats amb les particularitats del terrer garriguenc dóna com a resultat vins amb caràcter, equilibrats i amb una marcada identitat mediterrània.
L'experimentació i la innovació també formen part de l'ADN d'aquest celler. Per al 2024, preveuen elaborar un nou vi de malbec, varietat originària de l'Argentina que han aconseguit adaptar a les condicions climàtiques i edafològiques de les Garrigues, demostrant la seva capacitat per combinar tradició i avantguarda.
Enoturisme: una experiència completa entre vinyes i oliveres
Més enllà de la producció de vins, Clos Pons ha desenvolupat una oferta enoturística que permet als visitants submergir-se en l'univers vitivinícola de les Garrigues. Les visites guiades al celler, acompanyades d'esmorzar o vermut i tast de vins, ofereixen una aproximació a la filosofia i mètodes de treball d'aquest projecte familiar.
Per als qui vulguin viure l'experiència completa, les jornades de verema permeten participar activament en la collita, seguida d'una visita i tast que complementen l'experiència. Una de les activitats més autèntiques és la cassola de tros al Mas, que inclou una passejada per la finca amb degustació de plats tradicionals, connectant així la cultura del vi amb la gastronomia local.
Aquest model de negoci integrat, que combina producció vitivinícola amb experiències turístiques, ha permès a Clos Pons diversificar les seves fonts d'ingressos mentre difon la cultura del vi i els valors del territori.
Sostenibilitat i futur: un compromís amb les generacions venidores
El que realment diferencia Clos Pons en el panorama vitivinícola català és la seva capacitat per integrar tradició i innovació, combinant l'experiència centenària en la producció d'oli d'oliva amb una visió moderna del cultiu de la vinya. La seva aposta decidida per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient no és només un reclam comercial, sinó una convicció profunda que guia totes les seves decisions.
Aquest compromís amb la preservació de l'entorn natural i la voluntat de reflectir l'essència de les Garrigues en cada ampolla han convertit Clos Pons en un referent dins la Denominació d'Origen Costers del Segre. Un projecte que demostra que és possible créixer i expandir-se sense perdre l'essència ni els valors que van donar origen a l'aventura vitivinícola.
La història de Clos Pons és, en definitiva, un exemple inspirador de com la passió per la terra, el respecte per la tradició i la mirada posada en el futur poden donar com a resultat vins excepcionals que parlen d'un territori únic i d'una família que ha sabut preservar i reinventar el seu llegat.