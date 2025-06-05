El médico Manuel Viso, sobre el envejecimiento: "la vitamina que debes tomar para frenar tres años el envejecimiento biológico"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un reciente estudio clínico publicado en The American Journal of Medicine ha revelado que la suplementación diaria con vitamina D3 podría retrasar el envejecimiento biológico hasta tres años. El médico español Manuel Viso, especialista en urgencias y hematología, ha difundido estos hallazgos a través de su cuenta de Instagram, donde afirma que "tomar esta vitamina puede frenar tres años el envejecimiento biológico".

La investigación, realizada como parte del estudio VITAL en Estados Unidos, analizó a más de 25.000 adultos sin patologías crónicas previas durante un período de cuatro años. Los participantes recibieron diferentes suplementos: vitamina D3 (2.000 UI/día), ácidos grasos omega-3 marinos (1 gramo/día), una combinación de ambos, o un placebo. Los resultados fueron concluyentes: "la suplementación durante 4 años con 2000 UI/día de vitamina D3 redujo la pérdida de telómeros en 140 pares de bases", lo que sugiere un papel importante en la prevención de la erosión telomérica.

El mecanismo detrás del envejecimiento celular

Los telómeros son estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y se acortan naturalmente con cada división celular. Este proceso está directamente relacionado con el envejecimiento biológico. El estudio demuestra que la vitamina D3, con o sin la adición de ácidos grasos omega-3, podría desempeñar un papel fundamental en la prevención de la senescencia celular al ralentizar este acortamiento.

Implicaciones para la salud pública

Este descubrimiento podría tener importantes repercusiones en las estrategias preventivas contra el envejecimiento prematuro. La vitamina D3, conocida principalmente por su papel en la salud ósea, demuestra ahora potencial como agente antienvejecimiento a nivel celular, abriendo nuevas vías para la medicina preventiva y el bienestar a largo plazo.