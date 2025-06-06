Estreno de los Premis FeSalut

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

FeSalut, la asociación coordinadora de entidades para la salud de Lleida, celebró ayer la entrega de la primera edición de sus premios en la sala Alfred Perenya de la capital del Segrià, enmarcados en la conmemoración de sus 25 años. El certamen une creatividad, salud e inclusión y reconoció a una decena de jóvenes en tres categorías: dibujo (alumnos de 3º y 4º de Primaria), microrrelatos (de 3º y 4º de ESO) y fotografía (jóvenes de entre 18 y 25 años). Las imágenes premiadas se proyectaron en la sala y las autoras de los microrrelatos ganadores leyeron en voz alta sus trabajos, que versaron sobre cuestiones como la esclerosis múltiple, las enfermedades cardíacas y la salud mental.