El Meteocat lo confirma: 2024 fue el tercer año consecutivo con una temperatura de más de 2 grados superior a la media climática

El 2024 fue el tercer año más cálido registrado en Catalunya desde 1950, detrás de 2022 y 2023, con una temperatura media 2,2 ºC por encima de la del periodo 1961-1990, según el Boletín Anual de Indicadores Climáticos (BAIC) del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC). La nueva edición del BAIC alerta de un clima “que cambia a ritmo acelerado, especialmente con respecto a la temperatura.” Con todo, estos registros no significan que la temperatura media haya sobrepasado el límite de 1,5 ºC establecido en el Acuerdo de París, ya que haría falta que el aumento térmico se mantuviera de manera constante a lo largo de al menos veinte años. Y la anomalía correspondiente a los últimos veinte años en Catalunya, en comparación con el periodo preindustrial, es por ahora de +1,3 ºC.

Además, el año 2024 registró efemérides extremas como la consecución de los 40,0 °C en el Observatorio Fabra (nuevo récord de esta serie que se inicia el año 1914) y varias noches tropicales en otoño en el litoral, “reflejando un comportamiento cada vez más alejado del clima templado mediterráneo tradicional”.

La temperatura media anual ha aumentado 2,0 °C desde 1950, con una tendencia general de +0,27 °C por decenio. Desde 1994 no ha habido ninguno en el que la temperatura anual fuera inferior a la media del periodo, mientras que entre mediados de siglo XX y principios de los años noventa el fenómeno fue habitual.

El verano es, con diferencia, la estación con un mayor ritmo de calentamiento (+0,38 °C/decenni), y el invierno 2023-2024 se ha convertido en el más cálido registrado nunca, con anomalías mensuales de hasta +3,5 °C en febrero de 2024 (respecto de la media de este mes del periodo 1961-1990). Además, la temperatura máxima (diurna) aumenta más deprisa que la mínima (nocturna), hecho que acentúa el impacto de los episodios de calor.

Considerando los últimos setenta y cinco años, en Catalunya presentan una tendencia clara al aumento los índices climáticos relacionados con las temperaturas cálidas mientras que tienden a disminuir los índices climáticos relacionados con las temperaturas frías (días de helada, días helados, noches frías, días fríos o duración de las rachas frías). A escala global, y según información de la Organización Meteorológica Mundial, en 2024 ha sido el más cálido de los últimos 150-200 años (desde que se dispone de datos instrumentales), registrando por primera vez una temperatura media global superior al umbral de 1,5 ºC por encima de la media del periodo preindustrial 1850-1900 (en concreto, el valor para 2024 fue de 1,55 ºC por encima de esta media).

No obstante, en Catalunya, los registros todavía no han superado este umbral. Ya que sería necesario que el aumento térmico se mantuviera de manera constante a lo largo de al menos veinte años, y la anomalía correspondiente a los últimos veinte años en Catalunya, en comparación con el periodo preindustrial, es por ahora de +1,3 ºC.

Final de la sequía pluviométrica

El año 2024 ha sido, en conjunto, un año entre normal y lluvioso, con una anomalía media positiva de +8,9 % respecto del periodo de referencia (1961-1990). Esta recuperación (básicamente por la lluvia de la primavera y, sobre todo, del otoño), llega después de una de las sequías más prolongadas y extensas nunca registradas: desde verano de 2021 hasta el verano de 2024, más de dos tercios del país sufrieron déficits pluviométricos simultáneos, de manera continuada y persistente.

Descenso de la lluvia en invierno y en verano

En cuanto al régimen pluviométrico estacional, la primavera y el otoño no muestran ninguna tendencia ni a la disminución ni en el aumento, con mucha variabilidad de un año en otro, mientras que la precipitación de invierno y, especialmente, la de verano, sí que muestra una tendencia a la disminución.

Más horas de sol y más días sin nubes

En 2024 ha sido el décimo año con más insolación (número de horas de sol) desde 1951 en Catalunya, con una anomalía de +11,2 % (respecto del periodo 1961-1990), y la evolución de la insolación media durante los últimos casi setenta y cinco años, presenta una tendencia clara al aumento de unas 35 horas por decenio. Por otra parte, el número de días de cielo sereno se incrementa a un ritmo un poco superior a los 7 días por decenio, mientras que los días cubiertos disminuyen en 2 días por decenio.

El mar se calienta 0,35 ºC cada década

Los datos del observatorio del Estartit (el Baix Empordà), una de las series marinas de referencia en el Mediterráneo, muestran que la temperatura del agua superficial del mar en esta zona ha aumentado a un ritmo de 0,35 ºC por decenio durante el periodo 1974-2024 (es decir, un aumento de 1,8 ºC en cincuenta y un años). La temperatura media anual del agua del mar en este punto de la costa catalana durante 2024 se sitúa, en los primeros 50 m de profundidad, entre las dos o tres más altas desde el inicio de la serie, mientras que ha sido la más alta a 80 m de profundidad (con un valor promedio anual de 14,6 ºC).