Sanidad acusa a Ayuso de promover el consumo de alcohol en Madrid: "Hace poco menos que de delegada comercial"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se bebe una caña de cerveza durante una visita a una fábrica de cerveza artesanal en una imagen de archivo.Ricardo Rubio / Europa Press

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha lanzado este miércoles una seria advertencia sobre el consumo de alcohol en la Comunidad de Madrid, señalando que el porcentaje de personas que lo consumen a diario "casi se ha duplicado" desde el año 2000, mientras que en el conjunto de España solo aumenta "de forma muy pequeña". En su intervención, Padilla no ha dudado en acusar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de actuar como "poco menos que de delegada comercial de las empresas de venta de alcohol".

Durante sus declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, el 'número dos' del Ministerio dirigido por Mónica García ha destacado que, según los datos manejados por el departamento, el alcohol y el tabaco continúan siendo las principales sustancias de consumo en la región, "seguidas bastante de lejos por el cannabis". En este contexto, ha criticado que el Ejecutivo autonómico centre sus campañas y ataques precisamente en este último compuesto, relegando las dos primeras sustancias.

"Estamos muy lejos de esa especie de apocalipsis de la drogadicción que parece intentar dibujar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar algunas de sus medidas", ha subrayado Padilla, calificando de "bastante curioso o paradójico" que en el Plan Regional contra las Drogas "la palabra alcohol y el tabaco no aparecen ni una sola vez mencionadas" mientras sí se incluyen "el cannabis, cocaína y el resto de drogas".

Las cifras que preocupan a Sanidad

Los datos aportados por el secretario de Estado muestran un panorama preocupante en la región madrileña. Según Padilla, el número de personas que consumen alcohol diariamente en la Comunidad ha pasado del 8,6% en 2020 al 15,5% en 2024, un incremento muy superior al registrado en el conjunto del país.

"Básicamente lo que ha ocurrido es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que hace poco menos que de delegada comercial de las empresas de venta de alcohol y eso tiene un impacto en las conductas de la población muy notable", ha manifestado el representante del Ministerio de Sanidad.

Otro dato alarmante señalado por Padilla es el aumento del consumo de hipnosedantes sin receta en la región madrileña, "también por encima de la media del Estado". Según ha detallado, en población adolescente (entre 14 y 18 años), un 10% ha consumido en algún momento estos medicamentos sin prescripción médica, lo que supone "uno de cada diez" jóvenes o "una de cada siete si se habla de chicas", evidenciando un sesgo de género "muy notable".

El debate sobre la regulación

Respecto a la necesidad de legislar sobre determinadas sustancias, el secretario de Estado ha manifestado que parece "bastante claro" que regularizar "no incrementa el consumo en la población adolescente", aunque ha insistido en la importancia de analizar "los datos" antes de tomar decisiones.

"Hay países que están llevando a cabo algunas regulaciones para proteger a las poblaciones más vulnerables y lo que hay que hacer es estudiar los datos. Por ejemplo, la experiencia más de largo recorrido que tenemos es la de Colorado (Estados Unidos), en la cual sí que se ha visto que la población adolescente ha disminuido el consumo de cannabis desde su regulación", ha explicado Padilla.

No obstante, ha aclarado que esta línea de trabajo no figura actualmente entre las prioridades del Ministerio de Sanidad, subrayando que, en cualquier caso, "hay que ver cuáles son las políticas que son de mayor utilidad" para abordar esta problemática.