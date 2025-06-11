Uno de cada tres catalanes prohibiría el uso de móviles inteligentes en menores de 16 años

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los móviles inteligentes se tienen que prohibir hasta los 16 años. Un 34% de los catalanes están de acuerdo con esta afirmación, según la última encuesta Ómnibus, del CEO. Y todavía hay más consenso con restringir estos dispositivos entre los menores de 12 años: hasta un 42% lo aprueban. La misma encuesta también detecta a un 10% de personas a las cuales consideran que no se tiene que prohibir a los menores, de ninguna edad. Por otra parte, casi un 70% de los encuestados se manifiestan bastante o muy preocupados “por los efectos de la desinformación en el panorama mediático actual”. La encuesta se realizó entre el 13 de febrero y el 14 de abril de 2025 en una muestra de 1.797 personas.

De las respuestas a esta cuestión formulada en la primera ola de la encuesta Ómnibus 2025, del Centro de Estudios de Opinión, se desprende un consenso mayoritario en restringir el uso de teléfonos inteligentes entre los menores de edad. Entre los que querrían prohibirles al menos hasta los 12 años (la mayoría, el 42%), una vez finalizada la primaria, y los que se inclinan para retrasar todavía más el primer contacto con los móviles, hasta los 16 años (un tercio de los encuestados, el 34%), al acabar la educación obligatoria, ya suman un 76% de los encuestados, y todavía hay un 6% que va más allá y está a favor de prohibirlos hasta que los adolescentes lleguen a la mayoría de edad. Por otra parte, uno de cada diez encuestados considera que no se tienen que prohibir los móviles en ninguna de las edades propuestas. Y un 8% de los encuestados no se ha posicionado al respecto.

Los jóvenes, más favorables a la prohibición a los 12 (no a los 16)

Significativamente, el grupo de encuestados más favorable a prohibir el móvil al menos hasta los 12 años es precisamente el colectivo más joven, de entre 16 y 24 años, con un 65% de apoyos a esta opción. No son, por el contrario, los más favorables a restringir el uso hasta los 16, una petición que aumenta con la edad y que es significativamente alta entre los adultos de 35 a 49 años, con cerca de un 44% de partidarios de la prohibición hasta esta edad.

También hay diferencias entre hombres y mujeres sobre esta cuestión. Sobre todo, con respecto a la restricción en menores de 12 años. Mientras el 45% de las mujeres se muestra partidaria, el porcentaje de hombres es del 38%. En cambio, son más los hombres que prohibirían los dispositivos móviles hasta los 16 años (un 35,4%), que las mujeres (un 31,6%).

En tres de cada diez no les inquieta “la desinformación”

La misma encuesta ofrece datos sobre la preocupación por la desinformación, concretamente, para los “efectos de la desinformación en el panorama mediático actual”. Al respecto, una amplia mayoría se muestra bastante preocupada (45%) o muy preocupada (24%). Este bloque suma casi el 70% de las respuestas.

Sólo un 7% responde que no está “nada preocupado” por la cuestión, mientras casi uno de cada cinco (23%) se muestra “poco preocupado”. Juntos, representan el 30% de los encuestados.