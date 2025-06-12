Pasajeros de Lleida denuncian maltrato en El Prat por hablar catalán: “Si no estás de acuerdo, coges el avión y te marchas”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una veintena de leridanos han iniciado una queja colectiva tras sufrir presuntos tratos vejatorios en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat durante la madrugada del pasado lunes 2 de junio. Los afectados, que volvían en grupo desde Irlanda, se encontraron con un caos organizativo en los controles fronterizos y, según denuncian, respuestas hostiles al dirigirse en catalán a los agentes de la Policía Nacional, quienes supuestamente les espetaron frases como "Esto es España, si no estás de acuerdo, coges el avión y te marchas".

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada cuando coincidieron varios vuelos internacionales en la Terminal 2, provocando la aglomeración de más de 500 pasajeros. A pesar de contar con infraestructura suficiente -ocho cabinas de control y veinte máquinas de reconocimiento facial automático-, el servicio operativo se limitaba a "únicamente dos agentes de la Policía Nacional que debían atender a todos los viajeros", según detalla la denuncia a la que ha tenido acceso este medio. Los afectados señalan que "el resto de equipos estaban apagados y con cintas prohibiendo el paso", lo que generó largas colas y una situación que califican de "vergonzosa".

Triple reclamación ante diferentes organismos

La indignación de los viajeros leridanos no se limita a la escasez de personal. El documento que presentarán formalmente recoge que, al intentar comunicarse en catalán con los agentes, recibieron contestaciones hostiles y exigencias de hablar en español. Esta circunstancia ha motivado que los afectados no solo preparen quejas formales dirigidas a Aena -empresa gestora de los aeropuertos españoles- y al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), sino también a la Plataforma per la Llengua, organización que vela por los derechos lingüísticos.

Problemas también con el equipaje

El malestar de los pasajeros se incrementó cuando, tras superar finalmente el control fronterizo, encontraron sus maletas "amontonadas junto a la cinta transportadora", en lugar de circular ordenadamente por el sistema habitual. Esta situación de desorden provocó, además, que uno de los integrantes del grupo haya reportado la pérdida de una bolsa, añadiendo un perjuicio material a la experiencia negativa.