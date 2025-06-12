La PAU pone a prueba a los estudiantes con textos sobre el golpe de estado de 1936 y el pensamiento de Nussbaum y Descartes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los estudiantes que este martes se han examinado de historia a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) han tenido que responder preguntas sobre un fragmento de una instrucción secreta del general Emilio Mola en el marco de los preparativos del golpe de estado de 1936 y de una alocución del mismo general en Radio Castilla. El examen constaba de cuatro ejercicios obligatorios. Con respecto a la prueba de historia de la filosofía, los estudiantes han encontrado un fragmento de 'Crear capacitats' de Martha C. Nussbaum sobre la educación y otro de 'Meditacions Metafísiques' de René Descartes. Los estudiantes tenían que escoger si examinarse de una u otra materia.

Con respecto a historia, en el primer ejercicio se pedía efectuar una redacción a partir de los textos del general Mola haciendo referencia al papel de la violencia, el estado y la religión católica. En el segundo, los estudiantes tenían que escoger entre redactar un artículo como corresponsal en Barcelona en septiembre de 1977 ante la manifestación para reclamar la autonomía política o bien un texto sobre la relación entre reivindicaciones sociales y políticas en tiempo de la dictadura.

En el tercer ejercicio, los alumnos han tenido que escoger entre mencionar algunas de las conquistas en derechos sociales y laborales de la historia contemporánea española contrastante los avances alcanzados hasta la Segunda República con el retraso vivido durante el franquismo; o bien sobre los avances conseguidos por las mujeres durante la Segunda República y el posterior retroceso en estos ámbitos durante el franquismo.

En el último ejercicio, se tenían que responder una decena de preguntas tipo test sobre varios acontecimientos ocurridos en España. Entre estos, quien fue el presidente de la Segunda República española, cómo se llamaba el escándalo de corrupción destapado el 1935 poruna ruleta por llamada introducida en el Casino de San Sebastián, el nombre de la gran coalición de derechas católicas españolas liderada por José María Gil-Robles, el periodo de existencia de la Mancomunitat de Cataluña, cuáles fueron los líderes de la Liga Regionalista o qué decía el Estatuto de autonomía de 1932 sobre las lenguas, entre otros.

Historia de la filosofía

En historia de la filosofía, los alumnos tenían que escoger en el primer ejercicio entre dos opciones, la primera de las cuales planteaba hacer un resumen del texto de Nussbaum sobre la educación, explicar el significado de las palabras 'funcionamientos' y 'persuasión' dentro del texto y detallar el sentido de la afirmación 'La educación es un ámbito donde es legítimo que se relaje habitualmente la diferencia de la libertad de elección: aquí los gobiernos harán bien en exigir que los niños tengan ciertos funcionamientos, y no sólo capacidades".

En la opción B, la del texto de Descartes, los alumnos tenían que hacer un breve resumen, explicar el significado que tenían en el texto la palabra 'falsedad' y la expresión 'se siguen necesariamente' y también el sentido de la afirmación 'De ninguna manera no tengo que dudar de la verdad de estas cosas, si después de haber apelado a mis sentidos, a mi memoria y a mi entendimiento para examinarlas, ninguna de estas facultades me dice nada que repugne a lo que me dicen los otros'.

En el segundo ejercicio, se planteaba evaluar el punto de vista desde la perspectiva de autores destacados de la historia de la filosofía occidental sobre si hay o no impedimentos morales a fin de que un joven de 20 años que tiene recursos que le permiten no trabajar se pase el día durmiendo, tomando el sol, yendo de fiesta y, sobre todo, "mirando vídeos intranscendentes de gatetes o de personas que se obstaculizan en TikTok".

En el ejercicio tres, los estudiantes han tenido que escoger nuevamente entre dos opciones. La A pedía explicar si estaba en acuerdo o en desacuerdo con la afirmación 'Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho'. La B, sobre si estaban en acuerdo o en desacuerdo con el hecho de que los motoristas lleven o no casco tendría que ser una decisión personal y no estar marcado por normativa.

Mañana viernes será el tercero y último día de las pruebas. Los estudiantes empezarán examinándose de la última materia común, lengua catalana y literatura.