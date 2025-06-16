Bono cultural joven 2025: requisitos y cómo solicitarlo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha este lunes 16 de junio el periodo de solicitud del Bono Cultural Joven 2025, una ayuda económica de 400 euros destinada a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad durante el próximo año. Esta iniciativa, que llega a su cuarta edición, permite a los beneficiarios acceder a productos y servicios culturales diversos, desde entradas para espectáculos hasta libros o suscripciones digitales. Los interesados podrán tramitar su solicitud hasta el próximo 31 de octubre a través del portal oficial bonoculturajoven.gob.es.

Esta medida presenta un doble objetivo según las fuentes ministeriales: por un lado, incentivar el consumo cultural entre la población juvenil y, por otro, inyectar recursos económicos al sector cultural español en un contexto de incertidumbre económica. La acogida del programa ha ido en aumento desde su lanzamiento, con 277.607 beneficiarios en 2022, 319.237 en 2023 y 334.435 jóvenes en la edición de 2024, lo que demuestra su progresiva consolidación como herramienta de acceso a la cultura.

¿Quién puede solicitar el Bono Cultural Joven?

Podrán acceder a esta ayuda todos los jóvenes nacidos en 2007 que vayan a cumplir 18 años durante 2025. Los requisitos contemplan distintas situaciones administrativas, incluyendo tanto a personas con nacionalidad española como a residentes legales en territorio nacional, solicitantes de asilo, desplazados temporales o jóvenes extutelados de origen extranjero.

El proceso de solicitud se realiza íntegramente de forma telemática mediante la página web oficial. Para completar el trámite, los solicitantes necesitarán identificarse digitalmente a través de uno de estos métodos: Cl@ve (tanto en su modalidad de registro básico como avanzado) o certificado digital. En el caso de aquellos que aún no hayan alcanzado la mayoría de edad en el momento de la solicitud, el trámite puede realizarse mediante representación legal, para lo cual será necesario presentar el formulario correspondiente con la firma del adulto responsable. Cabe destacar que las autoridades han especificado que el libro de familia no se considerará un documento válido para acreditar dicha representación.

Funcionamiento y distribución de los 400 euros

Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios dispondrán de un año completo para utilizar los 400 euros a través de una tarjeta prepago, que podrá ser física o virtual según prefieran. Este medio de pago será aceptado en más de 3.700 establecimientos adheridos al programa distribuidos por toda la geografía española, lo que garantiza un acceso equitativo independientemente del lugar de residencia.

La normativa establece una distribución obligatoria del importe entre tres categorías diferentes de consumo cultural:

- 100 euros destinados a productos físicos: entre los que se incluyen libros en formato papel, publicaciones periódicas o discos de música.

- 100 euros para contenidos digitales: como suscripciones a plataformas culturales, publicaciones digitales o videojuegos que cumplan los requisitos establecidos.

- 200 euros para artes escénicas y experiencias presenciales: la partida más cuantiosa está orientada a espectáculos en vivo como teatro, cine, ópera o danza, así como visitas a museos, exposiciones y otros espacios culturales.

El Bono Cultural como política de fomento del acceso a la cultura

Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas públicas destinadas a democratizar el acceso a bienes y servicios culturales, especialmente entre los segmentos más jóvenes de la población. En un contexto donde el consumo cultural juvenil experimenta una transformación acelerada hacia formatos digitales, el diseño del bono busca un equilibrio entre las nuevas formas de acceso a la cultura y el mantenimiento de experiencias presenciales y formatos tradicionales.

El reparto establecido, con una mayor asignación para actividades presenciales (200 euros), refleja la intención de fomentar la asistencia a espacios culturales físicos, considerados fundamentales para la experiencia cultural completa y para el sostenimiento del tejido cultural local. Mientras tanto, la asignación equitativa entre productos físicos y digitales (100 euros para cada categoría) reconoce la coexistencia de ambos formatos en los hábitos culturales contemporáneos.

¿Cómo ha evolucionado el Bono Cultural desde su creación?

Desde su primera edición en 2022, el Bono Cultural Joven ha experimentado algunas modificaciones para mejorar su eficacia. Inicialmente, el programa nació como respuesta a la difícil situación que atravesaba el sector cultural tras la pandemia de COVID-19, pero ha ido consolidándose como una herramienta estructural para el fomento de la demanda cultural entre los jóvenes.

Las cifras de participación muestran un incremento constante en el número de beneficiarios, con un aumento de aproximadamente un 20% entre la primera edición y la actual. Este crecimiento refleja tanto una mayor difusión del programa como una mejora en los procesos de solicitud y en la red de establecimientos adheridos, que ha pasado de unos 2.000 en su primera edición a los actuales 3.700.