Un gran mural en Balàfia homenajea a Jorge Delgado, joven fallecido en accidente laboral

Un momento de la inauguración del mural, que está situado en la avenida Marimunt, 66.Gerard Hoyas

Familia, amigos y vecinos de Jorge Delgado Ruiz, un joven de Balàfia que falleció hace un año a los 21 años en un accidente laboral, asistieron el sábado a la inauguración del mural que le rinde homenaje. Se trata de una obra de grandes dimensiones que ocupa todo el lateral de un edificio de seis plantas de la avenida Marimunt.

El artista Oriol Arumí retrata a Jorge junto su amigo inseparable, su perro Tayson. La imagen fue elegida por la familia y amigos del joven. Tras la inauguración, todos los asistentes guardaron un minuto de silencio. Horas antes del acto, el artista compartió a través de las redes sociales los valores del mural.

“Representa a Jorge en una actitud propia de un joven con toda la vida por delante: rebelde, libre, duro, pero también tierno” y añadió que los colores elegidos también pretenden transmitir la pérdida y el dolor por la tragedia. “El arte urbano también debe servir para sacudir conciencias”, recalcó. Una obra, según defiende la familia, que también sirve para tener un espacio de recuerdo, memoria y esperanza.

El mural ocupa más de 300 metros cuadrados y ha requerido 10 días de trabajo. Arumí también agradeció la ayuda de los vecinos. “Me han ayudado a soportar el calor trayéndome agua fresca, helados e incluso gazpacho casero”, explicó.