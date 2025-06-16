Una pastelería de Lleida crea un helado con DOP Pera de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Pastelería Tugues de Lleida ha lanzado recientemente una nueva línea de helados artesanales que incluye, como gran novedad, un sabor elaborado con Pera de Lleida DOP. Esta apuesta por el producto local refuerza el vínculo entre la repostería tradicional y los productos con denominación de origen de la región catalana. El helado de Pera de Lleida, que contiene dados de pera caramelizada y almendra, forma parte de una colección que también incluye sabores clásicos como chocolate, avellana y crema catalana, así como otras opciones frutales como cereza y albaricoque.

La iniciativa de Tugues coincide con la llegada del verano, temporada por excelencia para el consumo de helados. Según ha confirmado el establecimiento, estos productos estarán disponibles durante toda la estación estival en su local ubicado en la avenida Rovira Roure de Lleida. La incorporación de la Pera de Lleida DOP como ingrediente principal de uno de sus helados no solo supone una innovación en su catálogo, sino también un reconocimiento al valor gastronómico de este producto característico de la zona, distinguido con el sello de Denominación de Origen Protegida.

La decisión de Pastelería Tugues de incorporar la Pera de Lleida DOP en su oferta heladera representa una tendencia creciente en el sector de la restauración y la repostería: la valorización de los productos de proximidad. Esta práctica, que conecta directamente con el concepto de kilómetro cero, no solo contribuye a reducir la huella ecológica asociada al transporte de alimentos, sino que también promueve las economías locales y preserva el patrimonio gastronómico de cada territorio.

En el caso concreto de Lleida, la pera constituye uno de los productos agrícolas más emblemáticos. La DOP Pera de Lleida ampara las variedades Limonera, Blanquilla y Conference, cultivadas en diversas comarcas de la provincia. Estas peras se caracterizan por su excepcional calidad, resultado de las condiciones climáticas y edafológicas de la zona, así como de los métodos tradicionales de cultivo empleados por los agricultores locales.

El helado creado por Tugues aprovecha estas cualidades organolépticas, potenciando el sabor natural de la fruta mediante la incorporación de dados de pera caramelizada, que aportan una textura y un contraste interesante con la cremosidad de la base. La adición de almendra completa el perfil de sabor, otorgando un toque crujiente y un matiz ligeramente tostado que complementa la dulzura natural de la pera.