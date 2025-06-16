Un ‘corto’ reivindica el acceso al trabajo de personas con discapacidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El camí d’en Samuel es el título del cortometraje que Miquel Àngel Vilardell, usuario de la Associació Alba, ha rodado para reivindicar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Para hacer posible la pieza, Vilardell ha contado con el asesoramiento y acompañamiento del gestor cultural y artista audiovisual Jesús Vilamajó en el marco del proyecto Connexions Artístiques de Alba. Ambos hicieron una valoración “muy positiva” de esta experiencia “enriquecedora” y no descartaron más.

El cortometraje, protagonizado por personas con discapacidad, narra la historia de Samuel, un chico en silla de ruedas que sueña con ser monitor de ocio y se encuentra muchos palos en el camino. Vilardell, que siempre ha sido muy reivindicativo, explicó que “tenía claro el argumento para dar visibilidad a los problemas que sufrimos las personas con discapacidad para conseguir un trabajo”. En este sentido, lamentó que “muchas personas no nos ofrecen ni una oportunidad en la entrevista y si no podemos trabajar, no podremos tener acceso a una vivienda ni a una vida digna”. Vilardell elogió el día a día de Samuel, “es muy grande, además de ser monitor de ocio, se acaba de sacar el carnet de conducir y un ciclo formativo en Anatomia”, aseguró.

Por su parte, Vilamajó explicó que empezaron las sesiones con la estructura, la planificación del rodaje y después ya vino la producción y la edición. Según Vilamajó, “la organización previa es muy importante y necesaria, como también lo son las nociones básicas de encuadres, movimientos de cámara...”. El cortometraje se presentó la semana pasada en el restaurante El Gat después de casi un año de las primeras conversaciones aunque el rodaje no empezó hasta enero.

El cortometraje, que lleva subtítulos, dura 10 minutos, se puede visualizar en YouTube y también lo han presentado a la décima edición del festival de cortometrajes DulCINEa Curts organizado por AFEMHOS y el Club Social El Roure. “El objetivo es moverlo entre otros festivales, concursos, entidades... para concienciar a la ciudadanía y reivindicar nuestras capacidades”, dijo Vilardell.

La entidad atendió a un total de 1.245 personas en 2024

La Associació Alba de Tàrrega atendió a 1.245 personas el año pasado de las cuales 518 eran personas con discapacidad (378), mayores con dependencia (116) o en riesgo de exclusión (24). Este es uno de los datos que muestra la memoria anual de la entidad que se presentó en la asamblea general de socios el pasado 6 de junio, en la que se hizo un reconocimiento colectivo a las familias, los profesionales, las personas atendidas, los voluntarios y los socios que han contribuido a hacer crear el proyecto a lo largo de 50 años. Alba contaba el 2024 con 485 socios, daba trabajo a 354 profesionales, de los cuales 78 tenían alguna discapacidad, y tenía 110 voluntarios. La escuela de educación especial Alba escolarizó a 46 alumnos y el CDIAP atendió a 362 niños y niñas de entre 0 y 6 años. A través del CEEPSIR llevaron a cabo 65 intervenciones. Alba tenía seis centros ocupacionales. Un total de 300 personas se beneficiaron de sus servicios de vivienda y vida independiente, entre 4 hogares residencia y 52 pisos sociales. El Servei d’Atenció a Domicili benefició a 107 personas y el Banc de Productes de Suport, a 54. Por los servicios de salud mental pasaron 101 personas y por los proyectos culturales, 406. La entidad hizo 406 movilidades europeas.