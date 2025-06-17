Amazon anuncia las fechas de un nuevo Prime Day, con ofertas en todas las categorías

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Amazon ha anunciado este martes la celebración de un nuevo Prime Day que, por primera vez, se extenderá durante cuatro días completos. Desde las 00:00 horas del 8 de julio hasta las 23:59 del 11 de julio, los suscriptores del servicio Prime tendrán acceso exclusivo a "cientos de miles de ofertas" en categorías como moda, tecnología, hogar, belleza y juguetes, tanto de grandes marcas internacionales como de pymes españolas.

Durante estas jornadas de descuentos, los usuarios podrán aprovechar ofertas en productos de firmas reconocidas como Adidas, Dodot, Nescafé Dolce Gusto, Oral B, Neutrogena o Levi's. También estarán disponibles promociones especiales en artículos de pequeñas y medianas empresas nacionales como Olistic Science, Flamingueo, Create, Polo Club Oficial o Save Family, entre otras. Además, marcas como Bosch, Puma, Jack & Jones, Tommy Hilfiger o Sony contarán con descuentos específicos.

Como novedad destacada, Amazon lanzará este año las denominadas "Ofertas de hoy", un formato que presentará cada medianoche nuevas ofertas flash por tiempo limitado, con categorías diferentes cada jornada.

Beneficios adicionales para estudiantes

Los clientes Prime de entre 18 y 22 años y los estudiantes universitarios podrán disfrutar de ventajas especiales. Estos colectivos tendrán acceso a todas las ofertas del Prime Day y al resto de beneficios de la suscripción por la mitad del precio habitual: 2,49 euros mensuales o 24,95 euros al año. Además, podrán probar el servicio gratuitamente durante 90 días registrándose en amazon.es/joinstudent.

"Este Prime Day será el doble de especial, con cuatro días de grandes ofertas donde nuestros clientes Prime tendrán el doble de tiempo para ahorrar", ha declarado Ana Costi, responsable de Amazon Prime para Europa. "La suscripción Prime incluye acceso a eventos de ofertas exclusivas, como 'Prime Day', uno de los beneficios favoritos de nuestros clientes, así como lo mejor en compras y entretenimiento, entregas rápidas y gratuitas, y mucho más", ha añadido.

Las Fiestas Prime Day llegan a Pedraza

Para celebrar la llegada de este evento comercial, Amazon organizará el próximo 3 de julio la tercera edición de "Las Fiestas Prime Day", un evento inspirado en las tradicionales fiestas populares españolas. El municipio elegido este año ha sido Pedraza (Segovia), ganador del concurso "Amazon busca pueblo", una iniciativa que selecciona la localidad que albergará esta celebración.

Con esta actividad, la compañía busca dar visibilidad a los municipios más pequeños, fomentar su desarrollo y mostrar las oportunidades que el comercio electrónico ofrece a sus habitantes, pymes y negocios locales. La fiesta en Pedraza incluirá un pregón de bienvenida, un mercadillo de pequeños negocios que venden en Amazon.es, una comida popular con Amazon Fresh, además de juegos, música y otras actividades.