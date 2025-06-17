Con muchas ganas de aprender

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Aula de Extensión Universitaria (AEU) de Lleida abrió ayer 250 plazas para acceder a las formaciones que ofrecerá durante el curso 2025-26, que dará inicio el 1 de octubre. Si bien el horario de inscripción no se abría hasta las 9.00, la cola de leridanos interesados ya se formó cuatro horas antes –a partir de las 5.00 de la madrugada– en la entrada principal del edificio del Rectorat, la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida y se llegaron a reunir centenares de personas. “Las vacantes se han llenado en solo una hora, hemos tenido que dejar fuera a mucha gente”, aseguró el director del AEU de la ciudad, Francesc Rué. Con este incremento, el AEU de Lleida llega por segundo año consecutivo a su tope de 1.750 usuarios, de los cuales más 1.500 personas siguen de cursos anteriores. “Aunque nos gustaría poder satisfacer toda la demanda, como asociación sin ánimo de lucro tenemos un límite de facturación y, por lo tanto, de plazas que podemos ofertar”, explicó Rué. La inscripción tiene un precio de 40 € y ofrece conferencias, conciertos, teatro y excursiones. “Las conferencias se llevan a cabo en la sala de actos del Rectorat, que tiene capacidad para unas 300 personas”, señaló, y añadió: “Nos gustaría trasladarnos a una sala más grande, como el Auditori Enric Granados, estamos pendientes de reunirnos con la Paeria para trasladar la demanda”, afirmó Rué. El próximo mes comienzan las obras en la sala de actos del Rectorat “que se prolongarán hasta octubre, de manera que tendremos que buscar otro espacio, en el campus de Cappont, por lo menos durante el primer mes de actividad del curso”, apuntó Rué. Antes, el 30 de septiembre, está previsto el acto de inauguración en el Auditori en el que se homenajeará al pianista leridano Ricard Viñes, en el marco de los actos del 150 aniversario de su nacimiento.

n El Aula d’Extensió Universitària de Guissona celebró el viernes la clausura del curso 2024-2025 con una conferencia y concierto a cargo del pianista y compositor leridano Antoni Tolmos. El solista interpretó una selección de boleros y canciones de amor que fue presentando y explicando en su actuación. A lo largo de toda la temporada, el AEU de Guissona ha contado con 136 alumnos inscritos y ha programado una decena de actividades.