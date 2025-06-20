La bebida natural que se puede preparar en casa: fortalece los huesos y ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El licuado de ciruela se posiciona como una alternativa natural y efectiva para fortalecer la salud ósea y potencialmente ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Los estudios más recientes avalan que esta bebida, preparada a base de ciruelas frescas o pasas, aporta una significativa cantidad de antioxidantes, fibra, polifenoles y minerales esenciales que contribuyen a mejorar la densidad mineral ósea y proteger el cerebro frente al deterioro asociado al envejecimiento.

Las investigaciones científicas señalan que el consumo habitual de ciruela puede revertir parcialmente el daño óseo en fases iniciales de osteoporosis, especialmente en mujeres que han superado la menopausia. Esto se debe a su contenido en polifenoles y boro, un mineral que facilita la metabolización del calcio, magnesio y vitamina D, elementos fundamentales para mantener unos huesos sanos. Al mismo tiempo, sus propiedades antioxidantes combaten el estrés oxidativo y la inflamación celular, procesos estrechamente vinculados con el desarrollo de patologías neurodegenerativas.

Los polifenoles presentes en las ciruelas tienen la capacidad de neutralizar los radicales libres y disminuir la inflamación neuronal, factores determinantes para conservar la función cognitiva en buen estado. Además, su aporte en potasio contribuye a preservar la comunicación entre las células cerebrales, lo que podría traducirse en una mejor salud cerebral a largo plazo.

Perfil nutricional completo: vitaminas y minerales en abundancia

Según detalla un informe publicado por 'Healthline', tanto las ciruelas frescas como las pasas contienen más de 15 vitaminas y minerales diferentes, entre los que destacan la vitamina C, vitamina K, magnesio y vitamina B6. Las ciruelas pasas, concretamente, presentan un mayor contenido en calorías, fibra y carbohidratos, y han sido asociadas con beneficios específicos como el alivio del estreñimiento y la mejora de la salud ósea a largo plazo.

"Los antioxidantes presentes en estos frutos, especialmente los polifenoles tipo antocianinas, podrían reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes y problemas cardiovasculares", señala el informe. Además, la fibra que contienen ayuda a controlar los niveles de glucemia, ralentizando la absorción de carbohidratos tras las comidas, lo que resulta especialmente beneficioso para personas con diabetes o prediabetes.

El perfil nutricional de la ciruela la convierte en una opción ideal para incorporar a la dieta diaria, no solo en forma de licuado sino también como complemento en ensaladas, yogures o incluso en platos salados. Su versatilidad culinaria facilita su consumo regular, maximizando así sus beneficios para la salud.

Cómo preparar un licuado de ciruela nutritivo y delicioso

Para quienes deseen incorporar este fruto a su alimentación diaria, 'Infobae' propone una receta sencilla pero completa que permite aprovechar al máximo las propiedades de la ciruela en formato líquido:

Ingredientes necesarios:

- 1 taza de ciruelas sin semillas (aproximadamente 150 gramos)

- 1 vaso de leche, que puede ser de origen animal o vegetal según preferencias (250 ml)

- 1 cucharadita de miel como edulcorante natural (opcional)

- Media plátano para aportar cremosidad y dulzor adicional (opcional)

- Una pizca de canela para potenciar el sabor y aportar propiedades antiinflamatorias

Proceso de elaboración:

1. Introducir todos los ingredientes en la licuadora

2. Batir hasta conseguir una textura homogénea sin grumos

3. Servir preferiblemente frío para mejorar su sabor

Este licuado no solo resulta nutritivo sino que puede funcionar perfectamente como un desayuno energizante para comenzar el día con vitalidad o como un refrigerio saludable a media tarde, aportando energía sostenida gracias a su combinación de nutrientes.

¿Por qué las ciruelas protegen el cerebro del envejecimiento?

Los últimos estudios neurológicos han puesto de manifiesto que los compuestos bioactivos presentes en las ciruelas, particularmente los polifenoles, ejercen un efecto neuroprotector significativo. Estos componentes actúan como escudos celulares frente al daño oxidativo, uno de los principales mecanismos implicados en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

"La acción antioxidante de las ciruelas resulta especialmente relevante en el tejido cerebral, altamente susceptible al estrés oxidativo debido a su elevado consumo de oxígeno y su riqueza en ácidos grasos poliinsaturados", explican los expertos. Esta protección podría traducirse en una menor acumulación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares, característicos de enfermedades como el Alzheimer.

Además, el contenido en potasio de las ciruelas contribuye al mantenimiento de la función neuronal óptima, facilitando la transmisión de impulsos nerviosos y previniendo la excitotoxicidad, un fenómeno que puede desencadenar la muerte neuronal en contextos patológicos.

¿Cuándo es mejor consumir el licuado de ciruela?

Los nutricionistas recomiendan consumir el licuado de ciruela preferentemente en ayunas o como parte del desayuno para maximizar la absorción de sus nutrientes. No obstante, también puede resultar beneficioso como refrigerio postentrenamiento, ya que su contenido en carbohidratos y proteínas (si se elabora con leche) favorece la recuperación muscular.

Para quienes buscan mejorar su tránsito intestinal, se aconseja tomar este licuado por la noche, permitiendo que la fibra actúe durante las horas de descanso. Sin embargo, es importante recordar que cada organismo responde de manera diferente, por lo que conviene ajustar el momento de consumo según las necesidades individuales.