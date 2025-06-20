TECNOLOGÍA
Beca de Google para un alumno de Ilerna este verano
Marc Banyeres, alumno del grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en Ilerna, ha sido seleccionado para participar en el programa internacional Google Summer of Code, una iniciativa de becas impulsada por el gigante tecnológico. Así, el joven pasará los próximos meses en el Parc Agrobiotech de Lleida, donde se dedicará a recoger datos para incorporarlos al Liquid Galaxy de Google, un proyecto de código abierto de visualización de datos que funciona en red en todo el mundo. Gracias a esta beca, entre junio y agosto, el alumno recibirá una retribución económica por parte de Google. “Me permitirá profundizar mucho más en todo lo que he aprendido durante el ciclo y explorar ámbitos nuevos”, explica el joven.