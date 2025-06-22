Las alfombras del Corpus visten de gala a Guissona

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Guissona se engalanó ayer con las tradicionales alfombras del Corpus. La calle Fluvià, en pleno centro comercial de este municipio de la Segarra, se llenó de color y vida con cerca de una veintena de alfombras de entre uno y dos metros de largo. Miembros de entidades locales finalizaron ayer por la mañana sus montajes tras varios meses de preparación, utilizando materiales como el poso del café, serrín tintando o césped entre otros elementos. Para la decoración, utilizaron hojas, flores o piedras. Algunas alfombras representaban los emblemas de sus entidades, mientras que otras contaban con mensajes reivindicativos y llamamientos a la paz. Entre las entidades participantes, estaban la Associació Melhfa, Romania Apropae, Càritas Guissona, entre otras. También escuelas de la localidad e instituciones como el Museu de Guissona. Hace más de una década que Guissona recuperó la confección de las alfombras de Corpus que, antiguamente, se colocaban por donde passaba la procesión religiosa.

Lleida celebra el Corpus

Las alfombras florales se extienden hoy por el Eix Comercial de Lleida y se han previsto diferentes actividades de cultura popular, como el seguici del Corpus (19.00, desde la Catedral).