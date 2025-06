Las carreras que estudiarán las alumnas con las notas más altas de la selectividad en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Con una nota de acceso de 13,62, Clàudia Sanllehí Solé, alumna del INS Joan Brudieu de La Seu de Urgell, todavía no ha decidido si estudiar Ingeniería Aeroespacial en Terrassa o Ingeniería de Telecomunicaciones en Barcelona. Aunque las pruebas le fueron bien, reconoce que “esperaba sacar un 8 o un 8,5”. Aquella mañana de las notas, confiesa que estaba tan nerviosa que le daba miedo abrir el ordenador. “Cuando las he visto, me ha costado creerlo. Después me han llamado del Departamento de Universidades y ya ha sido una sorpresa total.” Asegura que afrontó la selectividad “con nervios pero tranquila porque sabía que llevaba una buena base”.

Por su parte, Aina Arqué Giribet, de Preixana y alumna del INS Lo Pla d'Urgell de Bellpuig, también ha alcanzado a un 13,62 de nota de acceso, compartiendo con Clàudia la mejor puntuación de la fase general en Lleida, con un 9,3. Desde los Estados Unidos, donde se encuentra actualmente, Aina explica que había estado dudando entre Bioquímica y Farmacia, pero finalmente ha optado por Bioquímica en Barcelona, una carrera que le apasiona y de la cual destaca las buenas referencias que ha recibido: “Tengo muchas ganas de empezar”, asegura. Considera que “segundo de Bachillerato es un curso duro”, pero defensa que con constancia y organización “la selectividad es mucho más sencilla de lo que te dicen: es más la presión que la dificultad”.